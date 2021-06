El cuaderno de Chapu: ‘De Unilateralis et indultus Petri’

Traigo la encíclica ‘De Unilateralis et indultus Petri’ que ha escrito Oriol Junqueras. Tiene ese rollo de la escritura en la quietud de la celda a la luz de una vela. Junqueras, santón republicano, viene a explicar que los presos aceptan que los saquen a la calle. Aleluya. Señales de un nuevo tiempo, alegoría sobre la paz en la mayoría de investidura, parábola del palomo blanco, caída del caballo y pedrada en el casco de un policía en la plaza de Urquinaona.

Se titula ‘Mirando al futuro’. Se trataba de saber sobre el pasado pero a ver quién lo titula ‘Mirando al pasado’. Ah, el futuro. La política se ha llenado de estas palabras que no significan nada: el mañana, la concordia, el diálogo, la paz y la superación de las diferencias sirven para justificar las peleas más encarnizadas. Cuando me hablan de la paz, me echo a temblar. Se habla mucho de la paz en Cataluña, como si hubiera habido una guerra. También se dice mucho lo de mirar adelante. Por fuerza tiene uno que ir hacia adelante, no va a ir hacia atrás. El independentismo avanza con retrovisores camina hacia el futuro con la vista en 1714. Hay también aparece mucho lo del encuentro y la cosa de todos los catalanes, dice el tipo que vulneró los derechos de los catalanes. Dicen que dice que renuncia a la unilateralidad, pero yo no lo veo por ninguna parte, Junqueras sí que hace la autocrítica a España y espera que no les obliguen de nuevo a hacerlo.

En realidad, la carta de Junqueras no dice nada, pero le da a Sánchez oxígeno para terminar la legislatura. Sánchez aguanta debajo del agua más que un ballenato.