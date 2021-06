El cuaderno de Chapu: "Han cantado Mandela"

Traigo que estábamos esperando este momento, había una cierta tensión en la sala. Mi Españita hacía las cuentas, tenía que suceder ya. Estaba a punto. Hemos vivido un momento emocionante. El ministro de transportes ha explicado los indultos y la posibilidad de que Oriol Junqueras se siente en la mesa de Gobiernos y ha dicho que no había que estigmatizar a los interlocutores por asuntos penales, porque si no, Mandela no hubiera sido posible. Y de pronto ¡Han cantado Mandela, han cantado Mandela! El señor de la fila de atrás, ese, José Luis Ábalos, ha cantado Mandela. Y un revuelo en la sala, Mandela, han cantado Mandela.

El Gobierno envuelve las decisiones más polémicas en un aura de santidad mandélica, casi en un ejercicio de moral bíblica. Yo pensaba que Sánchez se estaba manteniendo en el Gobierno y resulta que es Simón de Cirene tomando él mismo la cruz de mi Españita. Los indultos son concordia y caridad y, los peajes, pedagogía sobre el medio ambiente. Cuando uno pague 20 pavos por ir a Burgos, estará cumpliendo con el planeta, reformándose como ser humano, siendo mucho mejor.

Carmen Calvo -Santa Verónica del sanchismo 2050- ha dicho que "el temazo de la nueva factura de la luz no es la hora a la que se pone la lavadora sino quién pone la lavadora". Así se hace del asunto eléctrico en una cuestión de la lucha por la igualdad de género, deberían poner una tarifa distinta si el que plancha es varón cis-hetero blanco, que fuera más barato y que le diera calambre el aparato. Si uno se fija bien en las cosas que pagando más; estamos alcanzando la virtud.