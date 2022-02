El cuaderno de Chapu: 'Pactar con Vox al estilo Delacroix'

Traigo las notas del nueve de febrero, hoy van a hacer dos años desde que la gente comenzara a preguntarse qué hubiera dicho Gistau de esto y de lo otro. Por ejemplo de las portadas de hoy en las que Mañueco se abraza a una Ayuso ardiendo.

Ayuso brilla con el aura del antisanchismo y a su paso las encuestas en trances se clavan de rodillas en el suelo, ponen y pronuncian con voz ronca profecías del nuevo ciclo.

El fervor en Castilla es de otra manera. Una vez di un pregón en la Tierra de Pinares y antes de empezar, avisé a la familia: “Si no me aplauden y me miran raro, no os preocupéis. Esto es así”.

Ahora, a Ayuso van diciéndole “Isabel, que Castilla no es Madrid”. Me salen más pepés que botellines. Se supone que el pedrista es panhispánico, pero el del PP es un votante federal donde el señor de Málaga no tiene que ver con el de A Coruña.

En el imaginario político de España, el señor de algún sitio siempre aparece apoyando el codo en el palo de un rastrillo o frustrado al no entender la máquina el tique de aparcamiento de capital a la que solo se acerca a que operen a la madre de la vesícula.

Para los partidos, el señor de por ahí nunca entiende nada. A ver cómo le cuentas que el PP llegará a un acuerdo con Vox, por eso va Ayuso a explicárselo y le dice que pactaría antes con el partido de ortega Lara que con el partido que pacta con los que secuestraban, es decir que con Vox antes que con el PSOE. Esto es Ayuso sacándose el pacto con Vox al estilo Delacroix. El señor de Castilla lo ha entendido perfectamente, o no, lo veremos el domingo.