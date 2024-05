El cuaderno de Chapu: "La Soberanía Popular No existe"

Hoy traigo que por la ventana escucho gritar a los vecinos sus alegrías, sus oles y sus Uyes. Traigo apuntadas la emoción, el sudar la camiseta, el VAR, el defender los colores, insultar al contrario, esto es que vengo a hablar de las movidas que suceden en la Fiscalía General del Estado. Hoy en La Fiscalía de quién depende, el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz ha recusado a los jueces del Supremo que tienen que decidir sobre su continuidad porque ya sentenciaron una vez en su contra. Mejor que le pongan unos que suelan darle la razón.

El Senado también ha recusado a su señoría. Claro que en el Senado hay mayoría del PP, así que no vale. No decía Bolaños que la soberanía popular residía en el Congreso y no en el Senado. La Soberanía Popular No existe, me voy a hacer una camiseta de esa y otra que diga Viva Diego Urdiales, que por cierto torea el viernes.

La Soberanía popular se dice soberanía nacional y emana del pueblo y de ella derivan tres poderes que se equilibran y se vigilan entre sí. De verdad te digo que si dice ‘Soberanía popular’, no te lo votes como ministro porque te va a hacer el jarigüey de las cosas populares.

En política, por lo general, la voluntad del pueblo se reivindica para algo cuando ese algo lo haces por tu propia voluntad. La voluntad del pueblo ya no te digo cuando es la voluntad del pueblo por encima de la cuando se nombra es que termina siendo la voluntad de un partido.