El cuaderno de Chapu: 'Lolololo'

Traigo que me ha contado Lucía la zagala que en la Selectividad de Valencia han preguntado qué es ser un patriota. Ojalá preguntaran qué es ser un patriota en el Consejo de Ministros. Es que van a pillar. No me fastidies. No sabe Iceta lo que es España, lo van a saber los chavales de Valencia. Mi Españita, grande y chiquita, nación de naciones, turuta de animar a La Roja, el gol de Iniesta, el chalé de Galapagar, entrevista a Revilla el bigote de Aznar, una foto con Arnaldo Otegi, la réplica del zulo de Orgtega Lara y el indulto de Junqueras. Mi patria es mi perro, mi caballo, el Consejo Interterritorial de Salud

España es el himno del lolololo. Sanidad ha decidido que el Ejército vacune a la Selección Española con la de Pfizer. Animará el cotarro el bombo de Manolo, la tuna de empresariales cantará ‘Cuando esto pase’ y Margarita Robles dirá cosas sobre el 4-4-2. Nos ponemos en manos de tiki taka y del ARN mensajero. Yo creo que lo mejor va a ser darles la vacuna a los chavales y si empatan, se la quitamos.

España vacuna a lo Panenka. Ahora Darias ha dejado en manos de las comunidades autónomas las restricciones que la semana pasada eran obligatorias. Cada cual podrá decidir hasta qué hora abre las discotecas. ¿He leído que han dado barra libre? Un día Sanidad te cierran el interior de los bares y al día siguiente te ponen el gin tonic con pepino. A mí no me importa, creo que no salgo de noche desde antes de la pandemia de 1918.