Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida: "León XIV es un ejemplo de dignidad ante el fascismo enloquecido de Donald Trump"

Rafa Latorre conversó en La Brújula con Antonio Maíllo en plena precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El dirigente andaluz, recién proclamado candidato de Por Andalucía, reflexionó sobre la unidad de la izquierda, el papel del Gobierno en las políticas sociales y el futuro de la coalición Sumar tras la salida de Yolanda Díaz.

En una entrevista serena pero combativa, Maíllo situó el foco en la utilidad política y social frente a los debates internos y dejó una de las frases de la noche al defender el perfil del papa León XIV frente a "la embestida de este fascista enloquecido que se llama Donald Trump".

La izquierda, "ante un momento histórico que exige altura de miras"

Maíllo aseguró que la confluencia andaluza responde a "un acto de obediencia a la sociedad". Considera que este acuerdo es la respuesta a un mandato claro de los sectores progresistas que reclamaban responsabilidad y unidad. A su juicio, el contexto económico y social obliga a las fuerzas de izquierda a actuar con madurez y pragmatismo.

El coordinador de IU subrayó que esta alianza entre Izquierda Unida, Podemos, Más Madrid y los Comunes constituye "un paso al frente, compatible con otros encuentros futuros", pero que "define un carril propio" en torno a un mismo objetivo: consolidar un espacio de gobierno útil para la ciudadanía. Insistió en que ya se percibe "un cambio de rasante en la mentalidad de la izquierda española" y se mostró convencido de que este paso "va a hacer crecer" a toda la coalición.

"Estamos en lo que hay que estar"

Frente a la acusación de dedicar demasiado tiempo a debates internos, Maíllo defendió que la prioridad está en las políticas concretas. Recordó que su organización está volcada en la búsqueda de apoyos para la convalidación en el Congreso del Real Decreto de Vivienda. "Estamos buscando alianzas y vamos a agotar hasta el último día", señaló, destacando que la medida puede beneficiar a millones de personas, también votantes del Partido Popular, Vox o PSOE.

El dirigente explicó que IU ha abierto sus sedes para asesorar a quienes quieran acogerse al decreto mientras esté vigente y cifró en 360.000 las personas que podrían resultar beneficiadas en Andalucía si no se disparan los alquileres "un 30 o un 40 por ciento". Insistió en que están "en lo que hay que estar", tanto en la defensa de la vivienda como en la sanidad pública, que considera "crucial para el próximo ciclo" y que acusó a Moreno Bonilla y al PP de estar "destrozando".

PSOE y Real Decreto: "Nosotros somos intensitos en la justicia social"

Preguntado por si el PSOE está arrimando el hombro o solo ha puesto sobre la mesa un texto para darles margen de negociación, Maíllo respondió que cada cual tiene "la intensidad que le surge de sus convicciones". Reivindicó que se haya aprobado en un mismo Consejo de Ministros dos reales decretos y subrayó el orgullo de IU por haber asumido el liderazgo del de vivienda.

"Estamos muy orgullosos de que se nos haya dejado con este Real Decreto Vivienda y dar todo lo posible", afirmó, reivindicando su compromiso: "Estamos encantados de ser intensitos en la mejora de políticas de vivienda que beneficien a la mayoría social".

Restó dramatismo a las dudas sobre el impulso del PSOE, se mostró convencido de que apoyará la norma y definió el decreto como "un acto de justicia social muy hermoso" por el que merece la pena luchar.

León XIV, Trump y el estilo político: "Suave en la forma y fuerte en el contenido"

En un giro más personal, Latorre le calificó en tono irónico como "muy modelo León XIV", y Maíllo recogió el guante. Admitió que le gusta la figura del Papa y que le sigue "con mucho interés y emoción". Recordó su formación como profesor de latín para citar la máxima "suaviter in modo, fortiter in re", que tradujo como "suave en la forma y fuerte en el contenido".

A partir de ahí, trazó un paralelismo político: defendió a León XIV como "un ejemplo de dignidad" frente a "la embestida de este fascista enloquecido que se llama Donald Trump" y "ese mundo absolutamente caótico y de violencia que quiere imponer". Aseguró que le admira como "persona de izquierdas" y reivindicó ese estilo como modelo político propio: defender con firmeza las convicciones, pero sin renunciar al respeto.

"Creo que en esta sociedad tenemos que ser suave en la forma y fuerte en el contenido", dijo, y añadió que es necesario "defender con pasión nuestras ideas, pero también compartir con cierta compasión lo que piensan los demás".

El relevo en Sumar y el papel de IU

Sobre el futuro liderazgo de Sumar tras la renuncia de Yolanda Díaz, Maíllo defendió que el "sentido común" indica que la decisión llegue después de las elecciones andaluzas. "Andalucía es determinante y ahí debemos concentrar la energía", argumentó. Rechazó mitificar los liderazgos personales y se mostró cómodo con el "pluriliderazgo" actual, aunque admitió que "tarde o temprano tendremos que nombrar a una persona de referencia".

Preguntado por el papel de Izquierda Unida y por si siente que otros tratan de "refundarla" desde fuera, reivindicó la vigencia de la organización, que cumple 40 años. Definió IU como una "izquierda de tradición vinculada a la clase trabajadora", que incorporó los movimientos ecologistas y pacifistas, y recalcó que sigue siendo "una organización muy vertebrada territorialmente". Defendió un proyecto "de país, federal, amplio y ambicioso", frente a una visión "parcial" que trocee el horizonte común.