Julia en la onda viaja hasta el Valle de Ultzama para descubrir la primavera más natural de Navarra

Este domingo 24 de mayo, a partir de las 08:00 h, Julia Otero y el equipo de Julia en la onda emitirán en directo desde Larraintzar, en el Valle de Ultzama (Navarra), en una edición especial del programa dedicada a descubrir algunos de los grandes tesoros naturales y gastronómicos de la comunidad foral en plena primavera.

A lo largo de la mañana, el programa nos descubrirá los encantos de Navarra en primavera,una propuesta que invita a recorrer paisajes únicos, disfrutar de la biodiversidad y acercarse a la riqueza cultural y culinaria del territorio.

Navarra en primavera: naturaleza, color y experiencias al aire libre

La primavera transforma Navarra en uno de los destinos más atractivos del norte de España para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes alejados de las rutas más masificadas. Los bosques recuperan toda su intensidad, los caminos se llenan de vida y pequeños pueblos con encanto invitan a descubrir otra forma de viajar, más pausada y conectada con el entorno. Localidades como Elizondo, Ochagavía, Roncal o Ujué muestran en esta época su cara más luminosa entre calles empedradas, arquitectura tradicional y paisajes que combinan montaña, prados y valles infinitos.

Lizaso, en el Valle de Ultzama (Navarra) | Visitnavarra.es

La frondosidad de la Selva de Irati, las aguas turquesas del Nacedero del Urederra o los contrastes desérticos de las Bardenas Reales reflejan la enorme diversidad paisajística de Navarra durante estos meses. En el norte, el Valle de Ultzama se convierte en un escenario perfecto para disfrutar del turismo rural, entre bosques húmedos, caseríos tradicionales y rutas rodeadas de robles y hayas que invitan a desconectar y disfrutar del entorno.

A ello se suma una gastronomía ligada al producto local y a la identidad del territorio, con propuestas que permiten descubrir Navarra también a través de sus sabores. Una combinación de naturaleza, cultura y experiencias al aire libre que convierten la primavera en uno de los mejores momentos para visitar la comunidad foral.

La Selva de Irati y el impulso del turismo navarro

Para descubrir los secretos de la primavera navarra, contaremos con el naturalista y divulgador ambiental José Luis Gallego, que nos hablará de uno de los espacios más emblemáticos del norte peninsular: la Selva de Irati. Un recorrido radiofónico por uno de los mayores hayedos y abetales de Europa, convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Navarra durante la primavera.

Además, Juia Otero entrevistará a Ana Rivas, directora general de Turismo del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, para conocer cómo afronta Navarra la temporada turística y cuáles son las claves de su apuesta por un modelo sostenible, ligado al entorno natural, el patrimonio y las experiencias de proximidad.

Iraitzoz, en el Valle de Ultzama (Navarra) | Visitnavarra.es

Gastronomía, territorio y experiencias con sabor navarro

La gastronomía también tendrá un papel protagonista en este especial desde Ultzama. El programa reunirá a Luis Salcedo, de El Choko de Remigio, y a Beatriz López, de Reyna de Copas, en una tertulia dedicada a la enogastronomía navarra, sus productos de proximidad y el valor de la cocina como motor turístico y cultural.

Desde uno de los rincones más verdes y tranquilos de Navarra, Julia en la onda ofrecerá una mañana de radio en directo con información, entrevistas y entretenimiento, conectando con la esencia de la primavera navarra y sus paisajes.

Puedes seguir el programa en directo este domingo 24 de mayo de 08:00 a 12:00 h en Onda Cero, nuestra web y la app.

Con la colaboración de Turismo de Navarra.