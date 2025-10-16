‘Julia en la onda’ se asoma a ‘La mirada del paciente’ de Cinfa en Pamplona: una mirada distinta y sincera a una realidad que forma parte de la vida

Este domingo, 'Julia en la onda' conectará con el pulso de la ciudad y el testimonio de pacientes, familiares y asociaciones, junto a la mirada divulgativa y el análisis de Julia Otero y su equipo. El objetivo: abrir una conversación social sobre salud, cuidados y comunidad, y dar visibilidad al trabajo de las asociaciones de pacientes. Una emisión en directo desde el Nuevo Casino de Pamplona, a partir de las 08:00.

Durante la emisión del programa especial, Julia Otero conversará con Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, que explicará el origen y la evolución de este proyecto de sensibilización.

También estarán presentes, Izaskun Adot y su familia, protagonistas de una de las historias de la exposición: su hijo Ionan, con síndrome de Down y discapacidad, y su hermana Ainhoa, que compartirá cómo viven el día a día con alegría y aprendizaje mutuo. Además, habrá espacio para conocer el trabajo de ADANO (Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Navarra), que acompaña desde hace más de tres décadas a familias con hijos que afrontan un cáncer infantil.

La exposición ‘La mirada del paciente’ llega a Pamplona

Pamplona acoge estos días la exposición fotográfica itinerante ‘La mirada del paciente’ de Cinfa, instalada en la confluencia de Avenida Carlos III y Roncesvalles y abierta hasta el 26 de octubre. A través de 15 imágenes y textos firmados por referentes de la cultura, el deporte y el cine, la muestra ofrece un recorrido directo y emocionante por la realidad de quienes conviven con la enfermedad y de quienes les cuidan.

Sí, se puede | La mirada del paciente de Cinfa

El proyecto reúne fotografías seleccionadas de los tres volúmenes del libro ‘La mirada del paciente’, con relatos de autores como Belén Rueda, Julia Navarro, Isabel Coixet o Ricky Rubio, entre otros. En Pamplona, además, la exposición incorpora historias con fuerte vínculo navarro, como la de Maitane, que superó un neuroblastoma; la de Ionan, con síndrome de Down y de West, junto a su hermana Ainhoa; o el homenaje de Juan Carlos Unzué a Carlos Matallanas y su legado frente a la ELA.

El recorrido está concebido como un “libro” a cielo abierto y es accesible gracias a la tecnología NaviLens, que permite audiodescripciones y traducción a 37 idiomas mediante una app móvil, para acercar cada historia al mayor número de personas.

La muestra se puede visitar en la Avenida Carlos III hasta el 26 de octubre, tras su paso por ciudades como Madrid, Málaga, Valladolid, A Coruña, Tarragona, Alicante, Murcia o Gijón. Es un homenaje a quienes sufren, cuidan y acompañan, y un reconocimiento al papel esencial de las asociaciones de pacientes.

‘Julia en la onda’, en directo desde el corazón de Pamplona

Este domingo 19, ‘Julia en la onda’ se emite en directo a partir de las 08:00 desde el Nuevo Casino de Pamplona para vivir in situ esta propuesta que une cultura, sensibilización y comunidad. Una cita especial de la mano de Cinfa

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, en ondacero.es y en nuestra app.