Territorio negro: una pistola falsa y el novio de la alcaldesa... todo sobre el secuestro a la concejal de Maracena

Manu Marlasca y Luis Rendueles nos llevan en su Territorio negro de 'Julia en la onda' a la localidad, a Maracena, en Granada. Un pueblo salpicado por una historia muy negra, el secuestro de una concejal socialista el pasado 21 de febrero y la petición del juez encargado del caso de que se investigue si la alcaldesa, también socialista, el concejal de Urbanismo y el antiguo alcalde, fueron los inductores de ese secuestro.

Vamos al 21 de febrero a ese pueblo de Granada, que lleva muchos años gobernado por el Partido Socialista. El que fuera su alcalde, Noel López, digamos que había ascendido a dirigente del PSOE andaluz y allí se ha quedado como alcaldesa una prima suya, Berta Linares. ¿Qué ocurre ese día?

Aquel 21 de febrero, el que era la pareja de la alcaldesa de Maracena desde hacía un par de años, acaba detenido después de secuestrar a la concejala Vanesa Romero, compañera de partido y de gobierno y también, enemiga política de su pareja. Todo comenzó con las primeras declaraciones, entre lágrimas, de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, al día siguiente de ese episodio tan siniestro.

La Guardia Civil se hace cargo de las investigaciones y el juez decreta el secreto de sumario. Lo primero que se hace es tomar declaración al detenido, al secuestrador.

¿Quién es el secuestrador?

Se llama Pedro Gómez Rosa y tiene una tienda para fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos en Málaga. Era la pareja de la alcaldesa desde el año 2020. El cuenta que se conocieron por redes sociales, en la aplicación Tinder, que era votante del PP, pero que se había enamorado y se había empadronado en Maracena. Pasan largas temporadas juntos, le regala un anillo a la alcaldesa y dice que piensa afiliarse al PSOE.

Es importante, puede ser incluso clave en toda esta historia, señalar que Pedro Gómez Rosa padece un trastorno bipolar diagnosticado por un médico de Málaga, y que toma, según declaró ante la Guardia Civil, "una docena de pastillas al día" para tratar ese trastorno.

Esta nueva pareja de la alcaldesa, que ahora está en la cárcel, va a cometer unos meses después el secuestro de otra concejala socialista. Lo que ha contado a la Guardia Civil es que casi desde que se fue a vivir con la alcaldesa, empezó a escuchar como ella se quejaba constantemente de los problemas que había con la antigua concejal de Urbanismo, Vanesa Romero. La alcaldesa y ella se llevaban fatal, las dos habían sido digamos las candidatas para ser las jefas del ayuntamiento, y Romero había sido degradada a concejal de un área digamos menos sensible.

El secuestrador explicó que su novia, la alcaldesa le hablaba mucho tiempo de su mala relación y sus problemas con la concejala, a pesar de que él intentaba sacar otros temas de conversación. Que la alcaldesa le dijo que tenía miedo de que la concejal rebelde digamos tuviera información que pudiera hacerla daño, quizás, dijo, sobre facturas irregulares, quizás sobre irregularidades en el urbanismo municipal de su etapa o de la etapa anterior, cuando el alcalde era Noel López, que había ascendido en el PSOE andaluz y había dejado el pueblo a finales de 2022.

La concejala no atendía a razones, según la contaban al secuestrador, le hacía la vida imposible… Dijo al juez que le habían ofrecido incluso un puesto como administrativa en una empresa para que dejara el ayuntamiento y se ganara la vida, a cambio de su silencio, pero que Vanesa Romero había rechazado esa oferta. El secuestrador contó también que le dijeron que esa concejal era muy altiva, que se creía el ombligo del mundo, que en realidad quería haber sido la alcaldesa del pueblo y otras digamos miserias de la política local.

La secuestró en la puerta del colegio de los hijos de la concejal

Y el 21 de febrero pasado, este hombre, el que era novio de la alcaldesa, acude a la puerta del colegio donde la concejal digamos rebelde lleva a sus dos hijos. Va a tenderle una trampa. A la puerta de ese colegio en la localidad de Atarfe, hacia las nueve y media de la mañana, Pedro Gómez le pide a la concejala Vanesa si puede llevarle en su coche hasta Maracena, le dice que se ha quedado sin gasolina. Ella, lo conoce, sabe que es el novio de la alcaldesa, acepta.

Cuando están dentro del coche, Pedro Gómez saca una pistola negra y le apunta en la barriga. Le ordena que conduzca hacia el embalse del Cubillas. Saca unas bridas y hace que la concejal se ate los tobillos y luego le ata las manos con unas bridas. La amordaza y trata de meterla en el maletero del coche y se va con un rumbo bastante errático, según la investigación.

Sin embargo, no logra meterla del todo en el maletero, la ata en el asiento de atrás con el cinturón del vestido de la concejala. Ella dice que se marea, se resiste, se quita la mordaza. El secuestrador da varias vueltas y acaba en un garaje, una cochera que tiene en el pueblo cercano de Armilla y donde guarda algunas cosas de su empresa de fiestas. La deja allí, esta vez sí, en el maletero del coche, y se va hacia las once y media de la mañana. Le dice a su víctima, textualmente, "tengo que hacer unas llamadas". En realidad, no llama a nadie.

La investigación de la Guardia Civil ha revelado que Pedro Gómez coge el metro y se va a Maracena, directamente al ayuntamiento. Las cámaras de seguridad lo graban entrando y saliendo poco después, tras una parada en el cuarto de baño. La alcaldesa no está en ese momento y el decide entonces ir a una ferretería, donde compra un cuchillo para cortar carne y un rollo de cinta americana negra. Pedro cuenta en su declaración que va a liberar a la concejala y que compra el cuchillo para no hacerle daño al cortarlas.

Pero mientras tanto, en aquel garaje, la concejala secuestrada ha logrado desatarse los tobillos y liberarse por completo. Recupera su teléfono móvil, que increíblemente el secuestrador le había dejado allí, eso sí, envuelto en papel de aluminio, papel albal, y llama para denunciar lo que le estaba pasando. La concejala llama por teléfono a un hermano y a otro concejal del ayuntamiento de Maracena y les cuenta lo que ha ocurrido: el novio de la alcaldesa la ha secuestrado a punta de pistola.

¿Por qué el secuestrador envolvió el móvil en papel de aluminio?

Lo que ha contado él mismo es que vio en una película o una serie, de la que no recordaba el título, que meter el móvil en papel de aluminio hacía imposible que las antenas siguieran su rastro y que la policía descubriera luego dónde había estado. Recordemos que este hombre padece un trastorno bipolar y no es un secuestrador digamos convencional ni un delincuente curtido.

El juez ha emitido un auto donde pide que se investigue si este hombre actuó por mandato o al menos inducido por su novia, la alcaldesa, por el anterior alcalde, Noel López y por el concejal de Urbanismo.

A la salida de hacer esas compras en la ferretería, una cámara de seguridad de un salón de juegos cercano capta el encuentro de Pedro Gómez con su novia, la alcaldesa. Son las 12.28 de la mañana y están juntos durante unos seis minutos. La alcaldesa, según la versión del secuestrador, le riñe, le pregunta, ¿qué has hecho? ¿estás loco? Le cuenta que la concejala se ha liberado y que la Guardia Civil le está buscando. Pedro coge de nuevo el metro y regresa a Armilla, donde había dejado a su víctima. Ve que hay policía y se mete en un portal donde se deshace de su abrigo y de su mochila. Hace tiempo, se corta el pelo incluso, regresa a Maracena otra vez, y en ese trayecto lo detienen.

El secuestrador acabará confesando, y acaba también acusando a su novia, la alcaldesa.

¿Qué se sabe de la participación de los políticos en este episodio tan turbio?

Lo que se sabe de la investigación es que la alcaldesa se va entonces a su despacho en el ayuntamiento. Se va con Antonio García Leyva, el concejal de Urbanismo en el coche de este, un Renault Scenic. Los dos llaman al antiguo alcalde, Noel López, varias veces, el que fuera alcalde de Maracena durante 16 años y era el actual número tres del PSOE andaluz, ha dimitido por este asunto. A la una y media de la tarde, los teléfonos móviles de los tres, pitan en el mismo repetidor. Todo indica que los tres están juntos en una especie de reunión de crisis por lo que ha ocurrido con la concejala. López, de hecho, ha llegado urgentemente a su pueblo desde Jaén, donde había empezado la mañana.

El juez entiende que hay que investigar la posible participación de ese alto cargo del PSOE andaluz, que es aforado, y por eso envía el auto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Que también investigará la posible participación de la alcaldesa y el concejal de Urbanismo.

La semana pasada, la alcaldesa, declaró su inocencia y la de los otros dos políticos socialistas después de conocer el auto del juez donde se apunta que va a ser investigada.

Lo normal es que el TSJ de Andalucía llame a declarar como investigado a Noel López y, en cascada, el asunto siga con la alcaldesa y el concejal de Urbanismo. Las pruebas que se han encontrado son de después del secuestro. Respecto a la planificación, todo se basa en el testimonio del secuestrador. Pedro Gómez ha dado detalles de una reunión, celebrada supuestamente en el mes de enero en un bar llamado la taberna del Ángel, allí en Maracena, donde estaba su pareja y los otros dos políticos. Ha dicho que su pareja, la alcaldesa, llegó a decir "¿por qué no se muere y me deja en paz esa mujer?" en alusión a la concejala. También, que pusieron incluso una cámara oculta con un micrófono en el despacho de la concejal rebelde para espiarla. Aunque, dice que el no ha visto la cámara ni las grabaciones porque su pareja, la alcaldesa, le dijo que si las veía se iba a poner peor.

Lo más grave de la declaración del novio de la alcaldesa es que él cuenta que finalmente le propusieron a él "darle un susto" a la concejala. Según la declaración del secuestrador, el concejal de Urbanismo propuso contratar a dos sicarios, a "dos ucranianos", o dos tíos de Europa del Este dijeron textualmente, pero finalmente se lo propusieron a él. Esa propuesta se la habría hecho, siempre según su versión, Noel López, el ex alcalde y dirigente socialista andaluz, que le habría explicado que como era un enfermo mental no tendría luego problemas legales y que si le pillaban ellos le ayudarían y le pondrían un abogado. A cambio, el no solo haría el favor a su novia, la alcaldesa, sino que ascendería y conseguiría organizar los eventos, fiestas, campañas… de Maracena, ganaría mucho dinero.

El secuestrador añadió incluso que le dieron una bolsa de cocaína para que la tomara y se animara digamos momentos cuando fuera a secuestrar a la concejala. También asegura que fue el concejal de Urbanismo el que le dio la idea de comprar una pistola falsa por Amazon, porque le contó que eran muy parecidas a las reales, lo que finalmente hizo.

Estamos en un territorio muy resbaladizo, de miserias políticas y con un enfermo mental que protagoniza un secuestro. No será fácil la investigación.

Dos hipótesis de la Guardia Civil

La Guardia Civil trabaja con dos hipótesis. Una es que sea verdad lo que cuenta el secuestrador, que le propusieran dar un susto a la concejala tal y como él lo ha confesado, y que lo utilizaran a él porque es un enfermo mental. La otra posibilidad es que, en efecto, la alcaldesa, su pareja, expresara su disgusto, su hartazgo, hasta su deseo de que la concejala se muriera y que fuera el novio, por su cuenta, el que decidiera, como él dice, "darle un susto". No hubo, parece, una orden directa de que lo hiciera, ni un día para hacerlo.

En favor de esa teoría, puede estar lo que contó la víctima, que este hombre le preguntaba, mientras la tenía secuestrada: "qué tienes contra Berta, que la tienes amargada?". Es decir, no sabía bien, por qué estaba cometiendo un delito tan grave como un secuestro. En contra, que los forenses del Instituto de Medicina Legal que le han examinado en la cárcel afirman que es totalmente consciente de lo que hace y que es imputable de los delitos que cometió, por eso sigue en la cárcel.

Y en este clima, hubo elecciones, también en Maracena y el viernes pasado el juzgado abrió otra investigación, esta vez por la posible corrupción municipal.

El PSOE ganó otra vez, aunque bajó mucho en votos, pasó de 11 a 7 concejales. El PP sacó seis concejales. No debe ser fácil votar en esas circunstancias tan negras. Ahora hay que formar gobierno. En cuanto a la otra investigación, el juez ha notificado a la alcaldesa en funciones que se van a repasar todos esos expedientes de posibles corrupciones que Vanesa había acumulado y copiado. Entre otros, la concesión de una gasolinera, un gimnasio y el centro de salud. Estaremos pendientes de la investigación de esa especie de Fargo en Maracena. Lo de la política, como decía el mítico Fary, no es nuestro palo.