TSJA abre causa especial sobre el secuestro de Maracena al estar Noel López entre los posibles investigados

Las diligencias y el auto con la exposición razonada fueron recibidos en la Sala del TSJA el pasado viernes, 26 de mayo, y ha sido este miércoles 31 de mayo cuando se ha dado traslado a la Fiscalía Superior de Andalucía para que presente el correspondiente informe sobre la incoación o no de diligencias, según han detallado a Europa Press fuentes del alto tribunal andaluz.

En el auto emitido por la Sala de lo Penal se designa un magistrado ponente encargado de la causa especial y se ordena la remisión de un oficio al Parlamento de Andalucía para que acredite la condición de aforado de López.

La exposición razonada del Juzgado de Instrucción también se dirige contra otros dos responsables políticos del Ayuntamiento, la alcaldesa, Berta Linares (PSOE), y el concejal de Urbanismo en el momento del secuestro, que, sin embargo, no son personas aforadas. El juzgado de Instrucción remitió la causa al TSJA ante la existencia de posibles "indicios" de la vinculación en los hechos de Noel López. El presunto autor del secuestro, que en el momento de los hechos era pareja sentimental de la regidora, permanece en prisión provisional.

Precisamente este miércoles el hasta ahora secretario de Organización del PSOE-A ha descartado dejar su acta como parlamentario andaluz y su responsabilidad como secretario segundo de la Mesa de la Cámara tras haber renunciado temporalmente a su responsabilidad como 'número tres' de la dirección de la federación socialista andaluza, al hilo de la investigación de este secuestro.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, Noel López ha querido transmitir su "tranquilidad absoluta ante las circunstancias que se han producido", porque, según ha asegurado, no tiene "nada que ver" con dicho secuestro, "como así voy a poder demostrar" en el TSJA, según ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Maracena en funciones, Berta Linares (PSOE), ha indicado este miércoles que no ve "motivos" para dimitir o dejar de optar a su investidura como número uno de la candidatura más votada en esta localidad y ha pedido al juez declarar "cuanto antes. "No voy a dimitir porque creo que dimitir sería reconocer una culpabilidad que no es tal", ha indicado.

EN DATOS

El secuestro se produjo el 21 de febrero por la mañana, después de que la concejal Vanessa Romero dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía porque hasta ese momento era la pareja de la alcaldesa de Maracena. El acusado supuestamente puso como excusa para subir a su coche que se había quedado sin gasolina y ya dentro del vehículo la amenazó con un pistola que la Guardia Civil ha confirmado que era simulada. En un momento dado, ató a la edil con bridas de pies y manos, le tapó la cabeza y la obligó a meterse en el maletero de su vehículo, el cual estacionó en un local de Armilla (Granada) antes de marcharse. Ella logró escapar y pedir ayuda, tras lo que denunció los hechos ante la Guardia Civil.

El acusado ha declarado a lo largo de la instrucción que el secuestro no estaba planificado y que su intención no era acabar con la vida de la edil y alude a una reunión en la que, según su testimonio, habrían asistido supuestamente Noel López, la regidora y el edil de Urbanismo, en la cual se puso sobre la mesa la posibilidad de dar "un susto" a Vanessa Romero, que afirmaba tener expedientes urbanísticos controvertidos.

Se expuso así supuestamente la idea de que lo hiciera el acusado bajo el convencimiento de que como tiene una enfermedad mental "no le iba a pasar nada", según consta en el auto del Juzgado de Instrucción.

TERMINALES TELEFÓNICOS

Tras "una completa investigación" de los terminales telefónicos utilizados tanto por el secuestrador como por la alcaldesa de Maracena, el concejal de Urbanismo y Noel López en el día y las horas posteriores al secuestro, la Fiscalía concluye en un informe aportado al Juzgado de Instrucción que a las 11,30 horas de ese día tanto la regidora como el concejal de Urbanismo "ya son conocedores" del rapto y de que Vanessa Romero había "conseguido liberarse".

A continuación --y según añade este informe preliminar-- el concejal de Urbanismo presuntamente habría intentado hablar con Noel López --también exalcalde de Maracena y primo de Berta Linares-- "realizándose varias llamadas entre ellos a partir de las 12,10 horas y estableciéndose comunicación que tendría por finalidad comunicar lo ocurrido a Noel, el cual se encontraba en la provincia de Jaén". Aunque "minutos después se puede comprobar en las direcciones de los repetidores que Noel toma dirección Granada" y poco después, según apuntan los investigadores y recoge el Ministerio Público, "se producirían cruces de llamadas" entre el edil, Berta Linares y Noel López, el cual supuestamente "llamaría a un abogado".

En los mismos tramos horarios, presuntamente se produjo "un encuentro" entre Berta Linares y el presunto secuestrador, que todavía en ese momento era su pareja sentimental, junto a un salón de juegos de Maracena que terminó a las 12,28 horas. Esta reunión ha quedado "acreditada tanto por las imágenes de las cámaras de seguridad como por los repetidores que los sitúan a ambos en dicho lugar".

Las investigaciones apuntan asimismo a que sobre las 12,30 horas, Berta regresó al Ayuntamiento y se marchó acto seguido en el coche del edil de Urbanismo, tras lo que sobre las 13,30 horas, ambos presuntamente coincidieron "en la misma dirección de antena de Maracena" con Noel López, "volviendo a coincidir los tres más tarde en otra antena" de esta localidad, "como demuestran las tablas que se juntan".