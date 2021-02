Territorio Comanche: Los contratos de divorcio más extraños de los artistas

Hace pocos días se hizo público el contrato de divorcio de la cantante británica, Adele, y llamó la atención una de sus cláusulas, ya que decía que la artista tenía prohibido escribir nuevos temas que tuvieran relación sobre su ex marido o su hijo. Este no es el único caso similar, el escritor, Manuel Carrer, llegó a un acuerdo con su ex mujer donde se dejaba claro que todos los libros que escribiera y trataran sobre ella, debían contar primero con el visto bueno de su ex esposa. Lo repasamos junto a Miqui Otero, Max Pradera, Núria Torreblanca y Pepe Colubi.

Además, hablamos de las grandes falsificaciones de la historia de la música y analizamos la biografía de la pianista, Joyce Hatto, que se retiró de los conciertos cuando le diagnosticaron un cáncer y comenzó a publicar grabaciones desde su casa con la ayuda de su marido. Con los años, se descubrió que él estaba copiando a otros intérpretes y editando el audio para que no se notara.