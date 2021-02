Territorio Comanche: ¿Deberían proyectarse siempre clásicos en los cines?

¿En el franquismo se podía utilizar la palabra 'braga'? Hay otros casos igual de desternillantes... Máximo Pradera asegura que Elías Querejeta tuvo que llamar a su película 'La caza' después de que un censor le prohibiese llamarla 'La caza del conejo'. Miqui Otero nos recuerda que a Juan Marsé, el censor franquista le prohibió utilizar la palabra 'muslo' y le propuso utilizar 'antepierna'... Pradera nos trae la mejor música de películas de juicios: el mejor ejemplo es 'Anatomía de un asesinato'... pero hay otras como 'Kramer contra Kramer'.

Nuria Torreblanca nos habla de desahogos míticos, Otero nos recuerda el disco 'Historie de Melody Nelson' y Santi Segurola nos propone algo... ¿y si siempre se proyectara cine clásico en los cines? ¿No estamos ya hartos de ver cine en pantallas pequeñas? Hay ejemplos recientes de reestrenos de clásicos en salas como 'In the mood for love' de Wong Kar-wai.