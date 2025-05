“La obesidad no es una cuestión de kilos”: la doctora Andreea Ciudin desmonta mitos y aboga por cambiar el enfoque médico

Entrevistamos en Julia en la Onda a la doctora Andreea Ciudin, endocrina y coordinadora del Centro de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vall d’Hebron, en el marco del 32º Congreso Europeo de Obesidad celebrado en Málaga.

Desde el inicio, la especialista ha hecho un llamamiento claro: “Hay que cambiar la narrativa de la obesidad”. Y eso implica romper con la estigmatización histórica de esta enfermedad, también dentro del sistema sanitario. “Muchos profesionales de la salud, especialmente en Atención Primaria, han sido los primeros en estigmatizar”, señala.

Obesidad no es sinónimo de gordura

Una de las primeras claves aportadas por la doctora Ciudin es que la obesidad no puede reducirse a una cuestión de kilos o volumen corporal. Según ha explicado, “la obesidad es una enfermedad que implica un exceso de grasa corporal disfuncional, que impacta negativamente en la salud”. Así, una persona puede tener un porcentaje de grasa alto y cumplir criterios de obesidad sin que su aspecto físico lo refleje necesariamente.

También ha recalcado que el uso del índice de masa corporal (IMC) como herramienta de diagnóstico está cada vez más desfasado: “Es una fórmula antigua que mide el tamaño del cuerpo, pero no su composición”. En su lugar, aboga por métodos más completos, como la bioimpedancia, tomografías o ecografías nutricionales, que permiten medir la grasa corporal real y la calidad muscular.

“No es falta de voluntad, es falta de atención adecuada”

La endocrina ha desmontado otro de los grandes mitos: que las personas con obesidad no tienen fuerza de voluntad. “Muchos pacientes han hecho múltiples intentos para perder peso sin éxito, y eso genera frustración. No es falta de voluntad, es que no han recibido el tratamiento adecuado para su tipo de obesidad”, ha defendido.

Por ello, ha insistido en que cada caso debe abordarse desde un diagnóstico personalizado, teniendo en cuenta no solo peso y talla, sino también el fenotipo del paciente, la distribución de grasa, el metabolismo o incluso factores genéticos y hormonales.

Fármacos, sí, pero no para la ‘operación bikini’

En cuanto a los nuevos tratamientos farmacológicos, Ciudin ha aclarado que se trata de copias de hormonas naturales que regulan el apetito y el metabolismo. En algunos pacientes, su uso puede ser temporal, pero en otros se trata de un tratamiento sustitutivo de por vida, como en el caso del hipotiroidismo.

“Lo que no se puede hacer -advierte- es utilizarlos de forma frívola, para perder peso rápido antes del verano. No son suplementos, son tratamientos médicos serios”. La clave, insiste, está en acudir a profesionales que entiendan la enfermedad.

Más educación, menos etiquetas

La especialista también ha subrayado la importancia del lenguaje. “No se dice ‘obeso’, ni mucho menos ‘mórbido’. Hablamos de personas que viven con obesidad o que tienen obesidad grave o severa. Como con cualquier otra enfermedad crónica, debemos usar un lenguaje respetuoso y centrado en la persona”.

El Peso de lo invisible

En esta línea, destaca la iniciativa El Peso de lo Invisible, una campaña impulsada por Lilly para visibilizar la obesidad como una enfermedad crónica multifactorial y combatir el estigma que la rodea. Con el respaldo de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, esta acción pone el foco en las complicaciones asociadas y en la necesidad de abordarla desde un enfoque médico y no estético. Su objetivo es claro: concienciar e informar sobre la obesidad y sus efectos reales en la salud.