Vuelven 'Los Protegidos': "Esto es un regalo y se lo tenemos que agradecer a la legión de fans"

Después de 10 años de su emisión, la popular serie 'Los Protegidos' regresa a Atresplayer y este miércoles podrá verse en Antena 3 a las 22:45h el primer episodio. Para analizarlo, charlamos con uno de sus protagonistas, Antonio Garrido, que nos explica que esto hay que agradecérselo a sus seguidores: "Se debe a la legión de fans y para nosotros esto es un regalo".

Garrido recalca que estuvo en el proyecto de la serie mucho antes de que estuviera escrito el guion y elegidos el resto de actores del reparto. Sigue teniendo mucho cariño por todos ellos y los recuerda mucho: "Aprendí mucho de ellos y estoy contento que en la vida real ellos me sigan llamando 'padre'".

En esta nueva temporada, el actor apunta que a su personaje "le ha ido peor". "He pasado de un coche increíble a uno que es un horror", añade. Aunque destaca que esto es "consecuencia lógica" de lo que le pasa a una "familia desestabilizada" donde todos quieren ir por libre en la vida y los hijos crecen. Además, señala que lo que más llama la atención es que la calidad de los efectos especiales ha mejorado mucho y cada episodio es como "una película"

Reflexiona acerca de como han crecido todos. Para él, los adultos "no han cambiado mucho", pero los niños sí. "Me encontré con Dani Avilés, que hace de Carlitos y no lo reconocí porque era un maromo enorme", bromea.