Cristina Vázquez, pintora: "Congelo los instantes en los que somos felices y no lo sabemos"

¿Se puede pintar la felicidad? La artista Cristina Vázquez lo consigue en cada una de sus pinturas.

Cristina siempre se ha dedicado al arte. Estudió Bellas Artes y ha trabajado como restauradora, pero no fue hasta que llegó la pandemia cuando comenzó a dedicar todo su tiempo a la pintura.

Cuando no podíamos salir de casa, Cristina pintaba playas llenas de luz para "trasladar la alegría y la libertad que no teníamos". Desde entonces ha cosechado un gran éxito con sus pinturas en las que con los pinceles capta los instantes en los que la gente es feliz y no lo sabe.

Ella mira con "ojos de vacaciones" a la vida y congela "los momentos de felicidad del día a día": "Tenemos muchísimos y no somos conscientes".