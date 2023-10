Rosa López: "Sin tener posibilidad de ir a un psicólogo no he entrado en las drogas y he sido una persona fuerte"

Rosa María López Cortés (1981), más conocida como Rosa López o Rosa de España, visita el estudio de 'Julia en la Onda' y nos presenta su último disco Señales.

Miedos es el último single que ha sacado la artista y representa laansiedad, la dificultad para respirar, de la culpabilidad y de la distorsión de la realidad.

"Yo cuando llegué a Madrid la primera vez, llevo 16 años ya, me sentí muy sola y eso atormentaba mi cabeza", confiesa la cantante.

Hace hincapié en que ese estrés que "nos provocamos nosotros mismos sólo trae enfermedades y distorsión en nuestra cabeza". Confiesa que le supuso un esfuerzo aceptar "las cosas buenas" que la vida le otorgaba y comenta que es necesario gestionar nuestras emociones y "no sentirnos culpables de nuestros éxitos". "Yo me dedico a la música porque quiero ayudar", afirma Rosa López.

Cuenta que este disco no tiene la lista de las canciones por delante como suele ser lo común, las tiene por detrás. En cambio, en la cabecera se pueden leer palabras crueles que la cantante ha leído en su perfil de Instagram y en el de sus compañeros. Entre las que se pueden leer: oportunista, voz, redes sociales, patinazo, fracaso, polémica actuación, decepción.

Añade que vivimos en un mundo virtual donde todo el mundo puede opinar, pero que "ni siquiera es una opinión" y que muchas veces parte de perfiles falsos.

Su disco Señales recopila todos los singles de los últimos años, cada uno de ellos es una señal y además una forma de explicarse en el paso de los años. En medio de todas estas palabras crueles se puede leer 'amor'. "No me va a parar nada porque la vida la veo con muchísimo amor", manifiesta.

Este álbum es el primero que lanza como artista independiente sin la ayuda de ninguna compañía discográfica después de 21 años de carrera profesional.

Una niña con muchos complejos

Sobre sus fans Rosa López declara: "me han apoyado y me han querido gorda, delgada, con o sin gafas, con los dientes torcidos". La mayoría de las personas que han respaldado a Rosa como artista pertenecen al colectivo trans. Por ello, a través de su canción 1930 intenta agradecer toda la aceptación que ha recibido. En ella habla sobre la transición y la compuso con la ayuda de Valeria Vegas.

Admite que fue una niña con muchos complejos y problemas. "Me quedo con lo bueno, me quedo con una niña que no ha tenido las posibilidades de tener un psicólogo y no ha entrado ni en drogas ni ha sido una persona agresiva y ha sido fuerte", reconoce Rosa López.