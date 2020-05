Rosa López: "Ahora todos somos salvavidas de todos"

'Solo tu sonrisa' es el último tema de la artista granadina Rosa López, con música de Toni Ten y letra de Juan María Montes. Tanto Rosa López como el resto de sus creadores, han donado esta canción que ya es el himno del plan Cruz Roja Responde, para recaudar fondos con los que combatir los estragos de la crisis del coronavirus.

Rosa López nos cuenta que se ha aventurado a insonorizar ella misma su casa. "No sabes lo que pesa la tela asfáltica...tengo todo lleno de 'copopren', no pego ojo", nos cuenta entre bromas. Rosa nos dice que cuando saltó el rumor de que se iba a decretar el estado de alarma estaba en Granada, pero se fue a Madrid "porque es donde puede soñar", donde puede grabar temas como 'Solo tu sonrisa' para aportar su granito de arena. "'Solo tu sonrisa' está dedicada para aquellos a los que les va a costar más salir de esta, no podemos perder la esperanza. Ahora todos somos salvavidas de todos", reflexiona la granadina.

