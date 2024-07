Julia Otero da el testigo de la tarde a Cantizano: "Te dejo unos oyentes increíbles"

El encuentro entre Julia Otero y Jaime Cantizano comienza con una confesión de la presentadora. Ella es la que pidió a la casa un cambio al fin de semana para disfrutar de más tiempo, ese que te requiere dirigir un programa como Julia en la Onda de lunes a viernes: "Soy la única responsable y fueron un poco reacios pero al final aceptaron mi propuesta y a Cantizano le dijeron, venga cuatro horas al día".

Cantizano ha experimentado este año el compaginar la tv y la radio y sigue aprendiendo de ambas pero se queda con una conclusión: "La radio es el medio más sólido hoy en día. Esta temporada he vuelto a la tv y he aprendido mucho pero la radio es el medio más sólido y que transmite más confianza".

Y tiene que claro que ahora que ocupará la franja que deja Julia, tendrá que adaptar sus hábitos para ponerse frente al micrófono verde todas las tardes: "Un programa que va de lunes a viernes te obliga a estar muy despierto a lo que pasa por la mañana. Con la de convocatorias, anuncios, cartas... así que habrá un ojo en la realidad. Y ya lo dije, el concepto de entretenimiento ha estado muy señalado pero yo creo en la radio de entretenimiento. Alsina hace dos años me dijo que es más complejo hacer entretenimiento que información".

Eso sí, cree que el horario se adapta mejor a sus cualidades: "Me levantaba a las seis de la mañana, soy de apurar pero en 20 minutos estoy. Mis habilidades como comunicador no se desarrollan hasta las dos de la tarde". Algo que tendrá que hacer Julia a la inversa: "Es lo que me pasa a mí, que no me gusta nada madrugar".

El oyente del fin de semana es diferente, así lo relata Cantizano que define al público que ha encontrado como maravilloso: "Hemos llegado a tal nivel de tensión, crispación y trincheras que muchos oyentes que me he encontrado en el fin de semana me han dicho que necesitan respirar" "Un poquito de política y actualidad viene bien, pero son cosas mías. Que hay gente que solo puede escuchar el sábado".

Pero tendrá que renunciar a algo, el buscar a su hijo al colegio: "Esta temporada puse una condición a la tv y a los directivos de esta casa. Yo quería recoger a mi enano del colegio y poder llevarle". Y el gran secreto lo sigue siendo porque no está decidido: "No tengo nombre todavía", confiesa Cantizano. En cambio Julia lo tiene claro: "Yo he dicho que se llamará JELO en fin de semana y no me han dicho nada así que creo que ha gustado". Julia Otero que se despide con pena de sus "increíbles" oyentes que quedarán en manos de un Jaime Cantizano que llega cargado de ilusión a las tardes de Onda Cero.