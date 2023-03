¿Hay que comer cinco veces al día? Un nutricionista desmonta los mitos más extendidos de la alimentación

"La nutrición tiene modas terribles, nos gusta mucho decir que los mensajes de cada etapa fueran ciertos, no tendríamos que desmitificar cada año lo mismo", afirma Aitor Sánchez. El nutricionista habla en 'Julia en la onda' sobre su nuevo libro, 'Qué pasa con la nutrición', que da un repaso sobre los debates alimentarios necesarios por aclarar.

Del ayuno intermitente a la dieta vegana: los mitos de la alimentación

El ayuno intermitente es uno de esas cuestiones: "Es una técnica que se ha puesto de moda que consiste en pasar una ventana de tiempo sin comer. Sse hace saltándote el desayuno, por ejemplo. ¿Es necesario? No, ¿es peligroso? No. Se comunica como un método mágico o una panacea y no tiene por qué. Si tú te auto restringes, eso explica que haya pérdida de peso, pero porque comes menos".

Además, habla sobre el mito de si necesario comer cinco veces al día. "No es imprescindible. Eso ha propiciado el picoteo en España. ¿Cuál es el problema de llegar con hambre a la comida? ¿De llegar con hambre a tu plato sano? Hay gente que mete snacks o dulces y eso es un gran error".

Sobre el pan, reconoce que estamos en una época en el que este alimento "no cumple las funciones de antaño": "Hay gente que toma demasiado y el pan que se ha hecho hueco es esa barra precocinada que no tiene mucha calidad".

Por último, Aitor Sánchez considera que los alimentos ultraprocesados son una "epidemia a nivel global": "Son todos esos productos que tienen una gran cantidad de azúcar, grasas de mala calidad, aditivos, etc., que ocupan un espacio muy importante en nuestra alimentación. Como no se ponen malos están en la cantina de nuestro trabajo y lugares muy accesibles".

"La dieta vegana es la que probablemente sea la que tiene más enemigos. Los tiene porque es muy disruptiva que es posicionamiento política que incomoda a muchos lobbies", finaliza el nutricionista.