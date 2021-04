El gran error que sentenció a la II República

Hoy se cumplen exactamente 90 años del nacimiento de la II República, el 14 de abril de 1931, y por eso reflexionamos sobre qué fue y qué representó ese período en la Historia de España con dos expertos, Ángel Viñas, que acaba de publicar “El gran error de la República”, y nuestro catedrático de Historia Contemporánea, Julián Casanova.

¿Por qué el Gobierno de la República no paró un golpe del que todo el mundo hablaba? Ese es el gran error que cometió, reflexiona Viñas. Para Casanova hubo circunstancias nacionales e internacionales que hicieron que la vida muy difícil. Viñas opina que la República podría haber durado más "con dificultades" si hubieran parado el golpe. Insiste e que "los gobiernos del bienio radical cedista sabían que se estaba preparando una conspiración que no tenía buenas intenciones con el régimen". Casanova asegura que la República no cayó por la guerra civil, cayó por un golpe de Estado en el que estaba implicado un sector del africanismo muy agraviado por la reforma militar de Azaña.

La República en primavera del 36 le fallaron dos operaciones, la de convertir a Azaña en presidente de la República no acompañó la de convertir a Prieto en jefe de Gobierno, y la política militar de Santiago Casares Quiroga no fue buena para frenar el golpe de Estado. Viñas recuerda que la República murió combatiendo durante dos años y medio, en condiciones muy precarias. El propio Azaña escribió en septiembre del 36 que la guerra estaba perdida porque la república no puede combatir contra otra parte de España, más el tercer Reich, más la Italia fascista. Solo les hizo resistir la ayuda soviética, sin ella hubieran rendido armas en el propio final del 36, asegura Viñas.