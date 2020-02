'Ellas' es la nueva novela de Esteban González-Pons, vicepresidente del Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Se trata de una historia que "reivindica" el amor: "No sé si escribirla ha sido revolucionario o conservador, pero es obligado reivindicar el amor porque es lo único que tenemos en común los seres humanos, además de morirnos".

"La vida es muy larga, nos permite seguir creciendo pese a haber cumplido ya os 50. Aunque a los 14 ya quería ser escritor, la madurez suficiente no la he alcanzado hasta los 55. El político que soy hoy se espanta de pensar el político que fue", ha añadido González-Pons sobre el proceso que le ha llevado a escribir su nueva novela.

En su presentación, González-Pons reunió a Pablo Casado, Mariano Rajoy, Borja Sémper o Ramón Jáuregui, entre muchos otros: "En la presentación salí del armario de la literatura, le dije a todo el mundo que llevo dentro de mí a un escritor y que me gustaría poder desarrollarlo".

A raíz de su nueva novela, el popular ha hablado de ese primer amor "inolvidable": "Ninguno habrá olvidado a la persona que le dio el primer beso. Es probable que no la hayan vuelto a ver; yo jamás, pero no la hemos olvidado. Todos guardamos una foto, un mechón de pelo o algo de esa persona que no decimos a nadie".

Sobre la historia, admite que el protagonista es una "metáfora" de su generación, de las personas que nacieron en los 60 y 70: "Yo digo que es la generación príncipe Charles. No mandamos en la política, tampoco en la literatura. Nos dieron educación sexual los curas y nos encontramos con la peor cara del sida. La movida fue nuestra aportación a la sociedad".

Además, González-Pons ha hablado del trágico accidente de metro ocurrido en Valencia: "Las víctimas han quedado satisfechas, ni un pero que añadir, pero pienso que ha faltado humanidad en el tratamiento durante muchos años. Las víctimas deben quedar en un plano aparte".

Por último, ha calificado a la ultraderecha como "hipernacionalismo": "El mal o el peligro que afrontamos en toda Europa no es el regreso de la ultraderecha, sino el renacimiento de un nuevo nacionalismo tan peligroso como los que le precedieron".