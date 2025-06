Amaral presenta su nuevo disco, 'Dolce Vita': "Significa despertar en una realidad en la que encajas"

El dúo musical Amaral ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda para hablar de su nuevo disco, 'Dolce Vita', con el que están actualmente de gira por España. De hecho, el pasado viernes 13 tocaron en Barcelona. Amaral lleva más de 30 años sobre los escenarios, pero siguen disfrutando como si fuera el primer día. "El recibimiento está siendo increíble" ha asegurado Eva.

En la entrevista han hablado sobre las peleas que surgen a la hora de componer cuando cada uno tira para un lado. Según Juan, "la tensión creativa es buena". Ha asegurado que se han peleado "bastante" en este disco, pero "hemos terminado muy orgullosos de él y de las peleas".

El disco se llama 'Dolce Vita' porque es un resumen "de vitalidad, el elogio de la belleza, de la vida, vivir en sintonía con lo que tienes a tu alrededor. De repente despiertas a una realidad en la que sientes que encajas" ha contado Eva.

En estas tres décadas sobre los escenarios, han explicado que han aprendido "muchísimas cosas" pero que también han perdido "la ingenuidad y la mitificación que tienes al principio sobre otras". Si bien hay algo que se mantiene: "el vértigo de escribir una canción en un folio en blanco".

El dúo musical ha compuesto muchas canciones del nuevo disco después de un concierto para "capturar la energía" que se vive en directo. "Me gustaría intentar ver la manera de capturar ese directo en un disco. Esa emoción del directo mientras compones" han señalado.

Han valorado lo que significa viajar para un músico, "te hace vivir muchas vidas y ponerte en la piel de mucha gente distinta. Nos ha hecho más ricos, culturalmente hablando". Más ahora que viven en una pequeña aldea de Galicia. Como dice una de las frases del disco: "He cambiado tantas de ciudad que no sé dónde está mi casa".

Sus canciones son himnos intergeneracionales

Una de las señas de identidad de Amaral es que son un grupo intergeneracional. Tal y como ha apuntado el historiador y colaborador del programa Julián Casanova, "gente de todas las edades conectan" con los "temas de siempre y los nuevos". Si bien el dúo musical reconoce que "no sé cómo ha pasado esto, no entiendo cómo ha pasado de una generación a otra, me parece algo milagroso".

Juan ha dado con la clave: la revolución digital. "Nosotros también escuchamos músicas de otras épocas y te parece que se grabaron ayer. La revolución digital ha roto las barreras del tiempo y con un click puedes escuchar de todo".

Sobre el fondo israelí que participa en varios festivales y las redadas migratorias de EE.UU.

Amaral también se ha pronunciado sobre lo que está pasando en el mundo musical. Muchos grupos han decidido no participar en diversos festivales tras conocer que el fondo israelí Kohlberg Kravis Roberts (KKR) participa en ellos. "Te hace pensar dónde empieza y acaba tu responsabilidad. En nuestro caso lo mantenemos, pero porque está cerrado desde antes de que intervinieran estas empresas, pero te hace reflexionar de cara al futuro".

También han hablado sobre las redadas migratorias que se están produciendo en Estados Unidos: "Estoy horrorizada. No sé hacia dónde vamos. Parece que la historia se puede volver a repetir y eso es lo que más asusta, que no hayamos aprendido" han lamentado.