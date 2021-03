C.Tangana sobre su nuevo disco: "Muchas de las canciones que hago tratan de reconocer a artistas que hasta ahora no hemos tenido en cuenta por esnobismo"

Uno de los cantantes más escuchados en España durante estas últimas semanas es C.Tangana, que ha presentado su nuevo disco 'El Madrileño' y ha roto todos los récords al convertirse en el debut de un álbum más reproducido en la historia de la música nacional. Nos explica que se ha inspirado en muchos artistas que fueron menospreciados a pesar de ser grandes estrellas: "Muchas de las canciones que hago tratan de reconocer a artistas que hasta ahora no hemos tenido en cuenta por esnobismo".

'El Madrileño' cuenta con grandes colaboraciones con cantantes de la talla de La Húngara y el intérprete reconoce que siempre la ha escuchado y "derramado alguna lágrima" con ella por la pasión que pone a su trabajo.

Algunos lo consideran "demasiado mainstream"

Su estilo musical ha cambiado durante los últimos años y muchos 'puristas' le han dicho que debido al gran público al que llega ahora, "ha perdido valor", sin embargo él aclara que "el talento de un cantante no viene por la cantidad de personas que te escuchen, sino por la música que haces". Además, reconoce que siempre ha querido "ir un paso por delante".

Para componer este álbum, influyó el hecho de su proximidad a los 30 años, teniendo en cuenta que "tuvo una crisis del los 30 precoz" que le hizo pensar cuál iba a ser su legado.

Un ritmo de trabajo "caótico y frenético"

Una de las particularidades de C.Tangana es su método de trabajo en los estudios de grabación: "Mi proceso de creación es caótico y frenético". A diferencia de lo que muchos artistas consideran, para él, prefiere trabajar bajo el estrés y pensando la composición "como un problema que hay que resolver". "Cuando llego al estudio, no llevo nada preparado, entonces me viene una idea y me pongo a trabajar con mucha prisa. Suelo componer una canción en una noche", añade.

Mantiene una actitud muy positiva ante su trabajo porque cuando entra en el estudio, "siempre piensa que hará algo genial". "Me digo a mí mismo: 'Lo voy a reventar'". Asimismo, aclara que si haces una canción que tiene éxito, siempre podrás hacer después algo mejor"

Se ha convertido en un artista multigeneracional, ya que tiene fans de todas las edades y gustos, lo que 'el madrileño' agradece: "Cuando me viene una mujer de 50 a decirme que le gusta mi trabajo me alegra porque cuando se habla de mí, no se comenta mi físico o inteligencia, sino las emociones que transmito".

Significado de 'El Madrileño'

Además, explica el significado del nombre de su álbum, 'El Madrileño', que también se ha convertido en su seña: "Para mí, esto se ha convertido en un género musical propio y en la puerta abierta que me llevará a probar cosas nuevas. Así, pretendo también distanciarme de la figura de C.Tangana".