¿Cómo serán las campanadas de Dani Mateo y Cristina Pardo?

Este viernes despedimos el año y tendremos que elegir cadena de televisión para hacerlo. En La Sexta estarán Dani Mateo y Cristina Pardo, que explican que el objetivo es revivir la ilusión, aunque en el caso de Mateo será la primera vez. "Tenía más esperanzas en 2021, así que quiero ver que nos depara el 2022 y a ver si podemos estar mejor", destacan.

Pardo también recalca que se trata de un programa "espontáneo", ya que no llevan nada escrito. Del mismo modo, reconoce que "se pasa muy rápido" y no da tiempo a saber lo que vas a decir. Por su parte, Mateo ha querido guardar la incógnita hasta el final sobre como irá vestido, pero todo parece ver que no dejará a nadie indiferente.