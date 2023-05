Cómo se llega a formar parte de una banda latina

Si hablamos de 'Latin Kings', seguramente les vengan rápidamente a la cabeza diferentes imágenes o conceptos relacionados con las bandas latinas y las amenazas que suponen. Pero la realidad es que el tema es mucho más complejo y poliédrico de lo que parece.

Este miércoles ha pasado por los micrófonos de 'Julia en la Onda' Mariah Oliver, conocida por ser la primera 'Latin Queen' en España. Estuvo seis años dentro de la banda y terminó pasando seis meses en la cárcel.

Hoy su vida ha girado de tal manera que se ha convertido en investigadora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha querido contar su experiencia en un libro autobiográfico titulado 'Latin Queen: ascenso, caída y renacer desde el corazón de una banda'.

Uno de los primeros estereotipos a romper es el de que las personas que forman parte de estas bandas latinas provienen de entornos marginales. Oliver es española, criada en una familia de clase media, y explica cómo llegó a este tipo de ambientes.

"En un momento determinado de mi adolescencia me mudé de pueblo y me afectó, ya que todo mi núcleo había estado en otro lugar antes. Cuando empiezan a llegar jóvenes de América Latina, que manejan una estética y unos gustos musicales que a mí me gustaban y eran muy poco comunes, me llamó mucho la atención y fue una de las cosas por las que me acerqué a estos chicos. Otra circunstancia fue esa atracción que tenemos en muchas ocasiones las chicas hacia los malotes", explica.