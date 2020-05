Carlos Cordón: "El Covid puede infectarte con una carga viral muy pequeña que hace que la enfermedad sea menos agresiva, eso explicaría que hubiera asintomáticos"

ENTREVISTA EN JULIA EN LA ONDA

El investigador del Hospital Mount Sinaí explica que los asintomáticos no lo son por lotería genética, se debe a que han podido ser contagiados con una carga viral tan pequeña que no genera la enfermedad pero despierta los anticuerpos. "Explica por qué existen los asintomáticos, y no se debe a la genética". Cree que la vacuna contra el coronavirus "va a aparecer antes de un año".