Blanca Portillo, sobre la salud mental: "Cuando tienes un problema en tu corazoncito necesitas ir a un especialista"

Este miércoles 28 de junio Amazon Prime Vídeo estrena la segunda temporada de la serie 'Días mejores' que tiene como protagonista a Blanca Portillo. En ella, la actriz representa a una terapeuta que trabaja con personas que han vivido una pérdida muy dura, normalmente de sus parejas, mientras ella vive una situación similar.

"Ella se pone su traje de profesional y no deja que nada de su vida privada se trasluzca e intenta estar siempre tranquila, pero luego claro en su vida privada se quita el traje y ahí tiene sus cositas, la pobre", declara Portillo. Asimismo, la actriz reconoce que ella misma va a terapia y se muestra muy orgullosa por ello. "Voy desde hace mucho tiempo y lo llevo a gala, no es nada malo que haya que ocultar", recalca.

Portillo asegura que "todos necesitamos que nos ayuden y un terapeuta te da herramientas" para solventar los problemas. "Cuando tienes un problema en tu corazoncito, en tu alma, en tu cabeza, pues tenemos que ir a un especialista que nos ayude a curarnos". matiza.

Por otro lado, Blanca Portillo explica por qué fue en vaqueros y camiseta a recoger el premio Málaga SUR del Festival de Málaga del pasado año. "Quería contraponer a la persona de la actriz", dice y añade que "no eres lo que haces, lo que haces es a lo que te dedicas. pero soy Blanca, sin más, sin Portillo".

Apunta que fue algo "muy personal y muy íntimo" y que no era consciente del alcance que tendría. "Lo hice con todo el respeto y todo el cariño", declara. Además, confiesa que le parece "un coñazo" tener que vestirse y más aún ponerse tacones. "He sido bailarina y tengo los pies hechos polvo, me duele muchísimo ponerme tacones", comenta.

Portillo también habla de la comparación que hizo con Brad Pitt en la que afirmaba que ambos han tenido que luchar contra su físico para que se valorasen sus capacidades actorales. Recuerda que el actor de Hollywood "ha tenido que trabajar y hacer unas cosas tan complicadas para que la gente respetase su parte actoral" y viesen más allá de su físico.

¿Qué piensa de la Blanca de 21 años?

La actriz revela qué es lo que piensa de la Blanca Portillo de 21 años. "Era una descerebrada, muy ingenua e ignorante porque creía que podía hacerlo todo y con los años te das cuenta de lo difícil que es esto", declara.

Por último, se pronuncia sobre cómo se están viviendo en el mundo del cine las próximas elecciones generales del 23 de julio. "Estamos todos muy nerviosos y muy preocupados porque yo creo que el sector cultural sale siempre mal parado y tenemos miedo", adelante y explica que tiene que votar por correo porque "desgraciadamente" ya había planificado sus vacaciones.

Vídeo de la entrevista completa a Blanca Portillo