El Gabinete: La violencia de género

Elisa Beni opina que "estamos volviendo a la invisibilidad de la violencia de género". Señala como responsables claros "al impulso de las administraciones y a los medios de comunicación", sobre estos últimos explica que "estamos totalmente vacunados y en los últimos años casi pasan desapercibidos en las escaletas las noticias de asesinatos".



Jesús de Miguel habla de cuatro factores: La desigualdad económica es el primero de ellos, "mientras no haya igualdad económica entre el hombre y la mujer habrá dependencia". El machismo de la sociedad que "todavía existe esa mentalidad machista en la sociedad española". El honor, que para Jesús "somos una sociedad honorífica y eso es terrible porque la gente es capaz de matar por honor". Y por último la inmigración, "tenemos comunidades de inmigrantes con sus propios valores de dominación masculina que es muy difícil de erradicar".



General Monzón cree que "en lo que más se ha avanzado es en las repsuestas institucionales, judiciales, policiales sociales, etc", "pero todo esto no sirve de nada si no se incide en concienciar a la sociedad en todos los ambientes y en todos los ámbitos". Además, añade que "está todavía en el subconsciente colectivo toda esa serie de antiguallas que son las que provocan la discriminación de género".