'La Tumba de Antígona': una mujer que representa a muchas a la vez

Dos hermanos enfrentados por la ciudad de Tebas, cuyo control se debate en una guerra que parece no tener fin. Uno de los dos muere en el conflicto, pero alguien, por venganza, prohíbe su sepultura. El dolor por la pérdida, el duelo no reconocido y la amargura de no poder darle tierra al cuerpo son más fuertes que las normas y una mujer, que son muchas a la vez, desafía a la autoridad. La pena por ese hecho es también su condena eterna. De esto trata el mito de Antígona del autor griego Sófocles. Una historia que tiene todos los elementos de tragedia pero que lo que transmite, y lo que hay debajo de las palabras, del texto escrito y reescrito posteriormente, está más vigente que nunca.

Hablamos con dos de las intérpretes que participan en este montaje que se puede ver hasta el 21 de agosto en el marco del Festival Internacional de Mérida. Esta función de teatro-danza a cargo de la compañía extremeña Karlik Danza y dirigida por Cristina Silveira, coreógrafa y coautora del texto junto con Nieves Rodríguez (a partir de la obra de María Zambrano). Charlamos con la actriz Ana García y la bailarina Cristina Pérez Bermejo, protagonistas de la obra 'La Tumba de Antígona'.

María Zambrano fue más allá del texto de Sófocles. Antígona era ella misma, su hermana, su madre y todas las mujeres. El hecho de que haya varias Antígonas en esta obra responde a la manera que tiene la directora de tratar el tiempo, que es a la vez y a través de la danza la misma Antígona pero con diferentes edades. El espectáculo nos ofrece una Antígona que no se quita la vida, como escribió originalmente Sófocles, sino que gracias a la reinterpretación de María Zambrano, encuentra espacios de tiempo en su delirio, con los que poder renacer.