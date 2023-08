Las exigencias de los artistas en sus conciertos: de M&M'S de un color a tequila

Fotografiar la luna: Sacar una buena instantánea de la luna no es tarea sencilla, lo primero es que nuestro dispositivo tiene que tener un zoom óptico con una resolución capaz de alcanzar el objeto con nitidez ampliando la imagen a la hora de tomar la foto. No todos los teléfonos los tienen pero se puede falsear con unos mini teleobjetivos que se venden por internet. Otra opción es colocarse en un sitio oscuro para que la luz de las farolas no estropee la instantánea y apoyar el móvil en algún sitio plano.

Un torneo de peñas en las calles de La Nucia: En todas las fiestas de pueblos hay algo muy característico que destaca y que reúne a todo el pueblo para pasarlo bien. En La Nucía hay un torneo llamado el Torneo de Pelota de Peñas Pepe Caballero, es un torneo que se juega en las mismas calles al que no hace falta haber jugado nunca, y que saliendo de la misma puerta de casa podrás participar.

El rider de hospitalidad: En los camerinos de los artistas debe estar todo preparado para reponer fuerzas de los músicos y las estrellas. Es lo que en el gremio de los espectáculos se llama el “rider de hospitalidad” u “hospitality”. Aparte del avituallamiento normal, los artistas suelen pedir ciertas exigencias como toallas y otras cosas que a veces no son muy legales, y que aunque no aparezcan detalladas en el contrato, el promotor debe proporcionarles para evitar problemas. Curiosidades como 80 latas de cerveza, 10 litros de agua y una botella de tequila premium para 4 o un recipiente con M&Ms que no tengan ninguno de color marrón. Y eso lo hacen, no por capricho, sino para ver de entrada si la promotora se ha leído el rider entero. De no ser así, la banda puede cancelar libremente el contrato sin perder el pago íntegro de los honorarios.