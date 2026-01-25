Santa Eulària des Riu refuerza el turismo familiar con la Family Pass y una agenda de actividades con la familia como protagonista

La esencia de la vida tranquila y familiar sigue presente en Santa Eulària des Riu, situada en el este de la isla de Ibiza, donde se puede respirar y conectar de forma real con el territorio. Las familias viajeras encuentran esta temporada un aliciente más con la nueva tarjeta turística Santa Eulària Family Pass, como nos cuenta la alcaldesa del municipio, Carmen Ferrer.

"Las familias son más que bienvenidas. Queremos crear los productos más atractivos para ellas y les queremos facilitar la vida", comenta la alcaldesa, que da cuenta de las rutas de tres, cinco y seis días con los "recursos turísticos" donde acude la familia, siendo esta tarjeta un pase digital con ventajas, descuentos y facilidad a la hora de acceder a las experiencias.

Así, Carmen Ferrer detalla que se trata de "dar las oportunidades" para presentar sus rutas naturales, de senderismo y de cicloturismo, entre otras, con ofertas. También habla de la guía del mar, donde hay excursiones marinas a las que se puede acceder con descuento, mientras subraya que son rutas "según necesidades" para organizarse como más convenga, con "premios" y otras sorpresas disponibles.

Conexión con la naturaleza: senderismo, cicloturismo para conocer el entorno

Santa Eulària des Riu brinda la posibilidad de conectar con la naturaleza en familia, con 12 rutas cicloturistas de dificultad media y media/baja, además del senderismo y unas caminatas guiadas para conocer el territorio. "Además del entorno natural, hay unos puntos de interés culturales tradicional y patrimoniales que son una verdadera maravilla", afirma Ferrer, que añade que son "rutas guiadas" para conocer de primera mano la cultura del lugar.

Las rutas son circulares, lo cual da más facilidad a la hora de realizar un camino de dos o tres horas. "Con poco tiempo, puedes descubrir mucha de nuestra riqueza cultural, patrimonial y el entorno natural, para no limitarlo siempre a la playa", señala la alcaldesa del municipio de Ibiza.

Turismo deportivo: un calendario repleto de actividades

Muchos destinos quieren convertirse en destino de turismo deportivo, pero Santa Eulària des Riu ya lo es desde hace varios años. Abril es el ejemplo, siendo un mes acompañado de la IbizaMarathon -18 de abril- y la segunda etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas -24 y 25 de abril-.

“La maratón se celebra por la tarde y sale de las murallas de Ibiza. Es decir, salimos de patrimonio y luego pasamos por el campo ibicenco para llegar al lado del mar”, cuenta Carmen Ferrer, que también destaca que existe una parte más “competitiva”, aunque es una ruta para “disfrutar del destino”, así como la Kids Run, la parte infantil que cubre todas las franjas de edad que tiene lugar por la mañana.

El ámbito amateur también tiene cabida, por lo que Carmen Ferrer anima a disfrutar del mes de abril en la isla con deporte de todo tipo.

Gastronomía tradicional, con calamar y la feria del gerret

Como buen destino que se precie, la gastronomía se hace notar de manera notable. “Tenemos un nivel gastronómico importante, pero la tradicional es la que más gente busca y también define como destino. Tenemos el gerret en marzo y el calamar el último fin de semana de octubre. Se trata de que los restaurantes salen a la calle y con ellos el gerret, el calamar, que son tradicionales, y con los que tenemos muchísimas recetas”, señala la alcaldesa de Santa Eulària des Riu, que afirma que hay una competencia con puntuaciones de las personas que degustan para que al final del día salga un “campeón”, según un jurado profesional.

“Es un día de muchos grupos de música, con actividades para los más pequeños. Las hacemos al aire libre. Hemos tenido mucha suerte porque nos hace un tiempo siempre fantástico y toda nuestra oferta gastronómica se puede degustar en la calle”, dice Carmen Ferrer, que habla de 1.000 variaciones de calamar y gerret, con una “calidad” de platos que hacen la delicia de todos los presentes.

Más fiestas tradicionales: de mayo al Festival Barruget

Pero la cosa no acaba aquí, ya que hay que añadir más eventos a la agenda de Santa Eulària des Riu, como las fiestas de mayo o el Festival Barruguet de Teatro Infantil, que prepara una nueva edición con el mismo objetivo de potenciar el turismo familiar acompañado de “grupos de muchísima calidad” y espectáculos también localizados en las calles donde toda la familia pueda disfrutarlos.

Lo que pretende este evento es que las familias sean las protagonistas dentro de un entorno cultural y natural único como es el de Santa Eulària des Riu. Todo ello tendrá lugar la tercera semana de mayo.