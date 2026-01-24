Mallorca pone en valor su cultura, historia, producto local y moda en Fitur

En la isla de Mallorca, el reto ya no es atraer viajeros, sino gestionar mejor cómo se viaja, preservar ese paisaje y cuidar la identidad cultural. El nuevo enfoque de las instituciones es priorizar el bienestar de quienes viven en la isla y buscar una relación más equilibrada entre residentes y visitantes gracias a un modelo que se apoya también en herramientas de gestión.

La isla se presenta en Fitur 2026 como un destino referente en inteligencia turística, en sostenibilidad y en identidad cultural en un contexto en el que se empieza ya a notar una contención de visitantes en temporada alta y con un crecimiento un poco más sostenido fuera de esa temporada alta.

"No somos un parque de atracciones"

¿Qué está cambiando en la forma de entender esa relación entre visitantes, viajeros y residentes de la isla? Marco Táboas, director insular de Turismo de Mallorca, explica en 'Gente viajera' que "por fin" se empiezan a ver los frutos de la nueva forma de comunicar la isla que se está gestionando desde el Consell de Mallorca. Es decir, que "lejos de tratar de promocionarla como lo que ya todo el mundo conoce, estamos enfocados en comunicar una identidad que la gente comprenda".

Táboas afirma que Mallorca no es un "parque de atracciones", una frase muy contundente que reconoce "no a todo el mundo le gusta, pero que es muy gráfica": "Es necesario que el visitante entienda que aquí hay una cultura, una herencia y una gastronomía que pasa por un producto local que existe, que es nuestro y que hay variedades autóctonas que son únicas. Esa cultura con la que queremos trasladar nuestra forma de ser y sentir".

'Mallorca PID', la gran novedad

Una de las grandes novedades que se ha presentado este año es 'Mallorca PID', la Plataforma Inteligente de Destino que ayuda a tomar mejores decisiones sobre el turismo que recibe la isla. El director insular lo denomina un "proyecto de jerarquización del dato" con el que se podrá comprender, por ejemplo, el "ciclo del agua y qué es lo que ocurre con el agua" cuando hay restricciones. Porque, asegura, "cuando tenemos restricciones de agua dentro de la isla en temporada alta, no es únicamente porque haya más turistas -que los hay- y se consuma más agua, sino que por las canalizaciones se pierde mucha agua […]. Si trabajásemos esa canalización, dejaríamos de perderla".

Otro de los puntos fuertes de 'Mallorca PID' es que controlará los flujos de tráfico para ayudar a descongestionar la capital, algo que mejorará no sólo la vida de los residentes, sino que aportará una experiencia mucho más enriquecedora para el visitante. Esto se combina con las conversaciones que el Govern está manteniendo con navieras, aerolíneas y turoperadoras para pedirles que "vendan otras cosas más allá de las que todo el mundo conoce y reclama".

"Nadie conoce otros activos patrimoniales que tenemos alrededor de la isla u otro tipo de actividades que se pueden hacer que están más allá de bajarse y visitar el centro", explica. "Desde visitar un viñedo hasta pasar por ver cómo se hace aceite. Hay un montón de actividades que te sacan del sota, caballo, rey típico y aportan un punto diferente que es mucho más enriquecedor", asegura.

La cultura tradicional mallorquina

Más allá del sol y la playa, Mallorca quiere proyectarse como una isla con una identidad cultural muy marcada y con una cultura tradicional que los propios viajeros tienen que reivindicar para poder descubrir la autenticidad de la isla en todo su esplendor.

Uno de los proyectos que busca esto es el liderado por la Consellería de Cultura con la marca de moda mallorquina 'Viste Mallorca', trabajada desde el punto de vista de la artesanía y que pretende llevar un elemento que identifique: "Ahora tiramos un poco por esto que se lleva que se llama el 'Quite luxury'. Queremos trabajar unos elementos que sean de verdad diferentes, distintivos y que apelen a esa identidad, pero con un puntito elevado".

Nuevas rutas aéreas a Mallorca

Además, también quieren que vaya gente de otros lugares con nuevas rutas aéreas que van a llegar a Mallorca, de larga distancia, que llegarán de puntos tan lejanos como Canadá o EEUU.

"Tenemos Canadá, EEUU y hemos tenido una reunión con Etihad, que tiene vuelo directo Palma-Abu Dhabi, que empezará a partir de junio", explica. Una de las principales causas por las que se han reunido con ellos es para trasladar el mensaje de "Cuidado de con qué mensaje dais y de cómo nos vendéis como destino".

"Lo bueno que tiene una aerolínea como Etihad teniendo un Palma-Abu Dhabi directo es que para nosotros ya no es sólo Abu Dhabi, sino que gracias a ese Palma-Abu Dhabi a nosotros se nos abre un mercado asiático que tiene un tipo de turista de calidad -no me gusta llamarlo así porque enseguida la gente lo asocia a un turista premium que gasta más, etc, y no necesariamente-. Es un turista que es mucho más respetuoso", afirma. "Por cultura, el asiático siempre busca otro tipo de actividades y culturalmente, los chinos escapan de la playa o no es una actividad que les guste, con lo cual para nosotros activará justo esos lugares que son menos frecuentados o esas temporadas que son más bajas".