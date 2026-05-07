‘Gente viajera’ viaja hasta Sant Antoni de Portmany para descubrir la esencia de la isla de Ibiza todo el año

Este sábado 9 de mayo, a partir de las 12:00 horas, Gente viajera aterriza en Sant Antoni de Portmany, en la isla de Ibiza, para realizar un programa especial en directo desde el hotel Vibra Yamm, un enclave privilegiado frente a una de las puestas de sol más famosas del mundo. Un viaje radiofónico para descubrir por qué este destino es mucho más que verano y se consolida como un lugar para disfrutar durante todo el año.

Sant Antoni combina a la perfección mar, naturaleza, tradición y ocio. Sus calas de aguas cristalinas, como Cala Salada o Cala Saladeta, su animado paseo marítimo y su amplia oferta gastronómica convierten a este municipio en uno de los grandes referentes turísticos de la isla de Ibiza.

Salada y Cala Saladeta | visit.santantoni.net

Un destino para vivir la isla de Ibiza los 365 días del año

A lo largo del programa, recorreremos los principales atractivos de Sant Antoni de Portmany, un municipio que ha sabido reinventarse para ofrecer experiencias más allá del turismo estacional. Desde sus espectaculares enclaves naturales hasta su rica agenda cultural y deportiva, el destino se presenta como una opción ideal tanto para quienes buscan relax como para los amantes de la actividad al aire libre.

Faro de ses Coves Blanques | visit.santantoni.net

Nos adentraremos en sus rincones más emblemáticos, como el paseo de ses Fonts, corazón de la vida local, o espacios tan singulares como el Faro de ses Coves Blanques, símbolo del pasado marinero de la localidad. Además, descubriremos propuestas para disfrutar del entorno natural, con rutas por acantilados como Sa Penya Esbarrada o excursiones para conocer la costa ibicenca desde otra perspectiva.

Paseo de ses Fonts | visit.santantoni.net

Toda la información sobre qué ver y hacer en el municipio puede consultarse en la web oficial de turismo de Sant Antoni de Portmany.

‘Gente viajera’, en directo desde Sant Antoni de Portmany

El programa cuenta con la participación de Vicent Marí, presidente del del Consell Insular d'Eivissa, que analizará los retos y oportunidades de Sant Antoni de Portmany en un contexto de transformación turística, así como las estrategias para consolidar la isla como referente durante todo el año.

Desde el ámbito local, Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni de Portmany, abordará la evolución del municipio y su posicionamiento como enclave estratégico en la renovación de la oferta turística de la isla.

El sector hotelero tendrá un papel destacado con la intervención de Antonio Domenech, CEO de Vibra Hotels, anfitrión de este especial, quien explicará la apuesta del grupo por la modernización de sus establecimientos y la mejora de la experiencia del visitante.

Sa Penya Esbarrada | visit.santantoni.net

El bienestar y la diversificación de la oferta turística serán otros de los ejes del programa. Abel García, director de producto de Ibiza Health and Beauty, acercará a los oyentes las nuevas tendencias en turismo saludable, un segmento en crecimiento que refuerza el valor diferencial de la isla de Ibiza.

No faltarán a su cita los colaboradores habitualesde Gente viajera: Enrique Domínguez Uceta, Anna Riera, Rebeca Marín y Elena del Amo.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, a través de la web, la app y el canal de YouTube, en una emisión que te acerca cada semana a algunos de los destinos más interesantes del panorama nacional e internacional.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, el Consell d’Eivissa, Ibiza.Travel, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y Vibra Hotels.