'Gente viajera' sube a la montaña de Manzaneda para redescubrir el otoño gallego

Después de un verano marcado por los incendios que afectaron a parte de su entorno natural, laEstación de Montaña de Manzaneda se prepara para una nueva temporada con la mirada puesta en la recuperación y el impulso de su oferta turística. Desde sus más de 1.500 metros de altitud, esta estación es la única del noroeste peninsular que combina actividades de verano e invierno, uniendo deporte, naturaleza y turismo activo en un mismo enclave.

Este sábado 18, a partir de las 12:00, 'Gente viajera' dedica esta edición a conocer de cerca la realidad de la montaña orensana y su entorno, en el que conviven la naturaleza más salvaje y una rica tradición cultural y gastronómica.

Durante el programa, Carles Lamelo hablará con Víctor Manuel Picos Romero, director de la Estación de Manzaneda; Xosé Manuel Merelles, director de la Agencia de Turismo de Galicia y otros expertos, para analizar cómo la región se está reactivando tras los incendios y cómo el visitante puede formar parte de esa reconstrucción de su viaje.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada será el 'Outono Gastronómico', una iniciativa impulsada por Turismo de Galicia, que invita a disfrutar del otoño gallego a través de los sabores de temporada, el alojamiento en casas rurales y la calidez de los pueblos. Este programa, ya consolidado como una referencia nacional, combina menús tradicionales con escapadas rurales que reivindican la identidad culinaria gallega y su paisaje.

Galicia, un destino que se redescubre cada temporada

Exploraremos las distintas propuestas turísticas de la comunidad: desde el turismo de interior y las rutas termales hasta los proyectos de recuperación ambiental en zonas afectadas por incendios. Galicia se consolida así como uno de los destinos más sostenibles y en crecimiento de España, con cifras récord de visitantes durante 2025.

En directo desde la Estación de Montaña de Manzaneda

El programa se emite en directo este sábado 18 de octubre, desde las 12:00 horas, con entrevistas, experiencias locales y la mejor banda sonora para descubrir una Galicia auténtica, diversa y acogedora. Todo, de la mano deTurismo de Galicia, Xunta de Galicia.

