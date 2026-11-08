La guerra de las galaxias

Viaje a Túnez: del anfiteatro de El Jem a los oasis de Ksar Ghilane

Túnez es mucho más que un destino de sol y playa. Entre ciudades históricas, ruinas romanas, medinas, oasis y paisajes desérticos, este país del norte de África reúne una variedad de experiencias que muchos viajeros todavía desconocen. Elena del Amo acaba de recorrerlo durante once días acompañando uno de los viajes de autor organizados por el diario El País.

En Onda viajera, la colaboradora propone descubrir el interior del país, desde las ciudades de herencia romana hasta el Gran Sur tunecino, donde las dunas del Sáhara conviven con desiertos de sal y pueblos excavados en la roca.

El audio completo se puede escuchar en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Elena del Amo.

Elena del Amo

Túnez |

Túnez

Entre las visitas históricas destacan Dougga, Sbeitla y el anfiteatro de El Jem, además de los mosaicos del Museo del Bardo. El recorrido continúa por las ruinas de Cartago, el pueblo mediterráneo de Sidi Bou Said y las medinas de Túnez, Susa y Kairouán. También aparece Testour, repoblado en el siglo XVII por moriscos expulsados de España, que conserva parte de su herencia andalusí.

Túnez
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Ksar Ghilane: dunas y baños termales en el Sáhara

Para Elena del Amo, el Gran Sur es una de las grandes experiencias del país: “Es que para mí el Gran Sur de Túnez es lo más sorprendente de este país.” Desde Douz se puede continuar hacia Ksar Ghilane, donde las dunas rodean un oasis con una fuente de agua termal. Muy cerca se conservan los restos de un pequeño fuerte romano, testimonio del antiguo limes, la frontera militar del Imperio romano.

El Gran Sur - Túnez
El Gran Sur - Túnez | Pexels - Mahmoud - Yahyaoui - 20143211

Tozeur, Chott El-Jerid y los oasis de montaña

El desierto tunecino también ofrece paisajes de sal, como el lago seco de Chott El-Jerid. En sus alrededores se encuentran la medina de adobe de Tozeur, la ciudad de Nefta y los oasis de montaña de Chebika, Tamerza y Midès, entre palmeras, cascadas y cañones. Estos escenarios también han servido de localización para películas como En busca del arca perdida, El paciente inglés y La guerra de las galaxias.

Túnez romana
Túnez romana | Pexels - Mahdi Nefzi - 2160454189-37012754

Chenini, Matmata y la arquitectura amazigh

En el entorno de Tataouine aparecen los pueblos de tradición amazigh, como Chenini, Guermassa y Douiret, con viviendas integradas en la roca. También destacan los ksour, antiguos graneros fortificados con cámaras llamadas ghorfas, como los de Ouled Soltane. En Matmata, las viviendas tradicionales se excavaban alrededor de patios subterráneos para protegerse de las temperaturas extremas. Elena del Amo recuerda que estas construcciones no son simples curiosidades: “Es entender que no son extravagancias arquitectónicas, sino soluciones perfeccionadas durante siglos por gente que sabía perfectamente cómo sobrevivir en un territorio difícil.”

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