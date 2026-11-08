Viajar en 2027: los destinos que presentan sus nuevas experiencias en la World Travel Market

Tailandia, Maldivas y Brasil preparan nuevas experiencias

Tailandia propone descubrir el país a través de experiencias de bienestar, desde el aprendizaje de técnicas artesanales de teñido con tintes naturales hasta la práctica del surf en la costa de Khao Lak.

Maldivas prepara un año de celebraciones para 2027, con festivales en las islas habitadas, propuestas gastronómicas y actividades marinas. Brasil invita a vivir el próximo Carnaval desde dentro y a conocer las tradiciones de ciudades como Río de Janeiro, Salvador y Recife.

Islandia, Japón y Belice apuestan por la cultura y la naturaleza

Los destinos turísticos presentan propuestas cada vez más vinculadas a sus culturas y tradiciones. Patricia Segura lo resume así:

“Los destinos están apostando por experiencias cada vez más originales, que nos permiten conocer de cerca su cultura y sus tradiciones.”

Islandia ha presentado nuevas propuestas de bienestar, como las piscinas termales de Earth Lagoon Mývatn, integradas entre formaciones de lava y con cuevas de vapor geotérmico. En Reikiavik, los viajeros podrán visitar una exposición interactiva sobre la música islandesa y probar a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Islandia.

Japón propone una nueva ruta por Hokkaido para conocer a alfareros, viticultores y artistas. El recorrido incluye alojamientos en pequeños hoteles diseñados por un mismo arquitecto, con quien los visitantes también podrán conversar.

En Belice, en 2027 abrirá una exposición arqueológica en la antigua ciudad maya de Caracol. La muestra permitirá descubrir los objetos encontrados en la tumba de uno de sus primeros gobernantes.

Italia, por su parte, ha presentado espacios inmersivos que recrean sus paisajes a través de sonidos y aromas, además de demostraciones culinarias y degustaciones. En palabras de Patricia Segura:

“Cada vez queremos participar más en la vida de los destinos, y no limitarnos a contemplarlos.”

España presenta propuestas de turismo accesible

España también ha tenido un papel destacado. Turespaña ha presentado una campaña para que las personas con discapacidad visual puedan descubrir los destinos españoles a través de los sonidos, los aromas y las texturas.

Las Islas Baleares han acudido a Londres con propuestas relacionadas con la cultura, el patrimonio y las experiencias que pueden disfrutarse fuera de los meses de verano, más allá del sol y la playa.

Formentera: descubrir la isla más allá de sus playas

Formentera trabaja para mostrar al viajero todo lo que ofrece la isla más allá de sus playas y para promocionar una Formentera que merece la pena descubrir en cualquier época del año.

El reportaje incluye una entrevista con Artal Mayans, conseller de Turismo de Formentera, desde donde se están impulsando propuestas para ampliar la mirada sobre la isla y acercar al visitante a sus diferentes atractivos.

Menorca: cultura y artesanía durante la primavera

Menorca ofrece propuestas para descubrir la isla fuera de los meses de verano. Entre sus atractivos se encuentran el Camí de Cavalls, los yacimientos prehistóricos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, los puertos de Maó y Ciutadella y su gastronomía.

En la feria de Londres, Menorca ha presentado una apuesta concreta por convertir la cultura y la artesanía en motivos para visitar la isla durante la primavera. La principal novedad es la segunda edición de Opening Menorca, prevista del 30 de marzo al 23 de abril de 2027.

Este encuentro estará dedicado al arte contemporáneo y a la creación cultural, con actividades en los ocho municipios de la isla. La primera edición reunió más de 60 propuestas en galerías, talleres, centros culturales y otros espacios, con más de 7.500 participantes.

El reportaje recoge también una entrevista con Begoña Mercadal, gerente de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, sobre esta propuesta cultural.

Ibiza: cultura, gastronomía, naturaleza y tradición

Ibiza ha presentado una oferta que va más allá del sol y la playa. La isla reúne propuestas de cultura, gastronomía, naturaleza, deporte y tradición.

El reportaje explica la trayectoria del Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, una entidad fundada en 1933 que trabaja para dar a conocer la isla, preservar su identidad y promover un modelo turístico de calidad.

Su presidente, Alejandro Sancho, participa en el contenido desde Londres y explica la historia, los valores y la misión de la entidad. Fomento del Turismo trabaja para diversificar la oferta e impulsar nuevos productos, especialmente en ámbitos como el turismo familiar y deportivo.

La promoción internacional permite mostrar al mercado británico una Ibiza diferente, con propuestas que no se limitan al sol y la playa. Esta diversidad se articula mediante clubes de producto especializados en gastronomía, experiencias, turismo de lujo, bienestar y congresos.

El objetivo es ampliar las posibilidades del destino y favorecer una temporada turística más larga, teniendo en cuenta la sostenibilidad y la conservación de la esencia de la isla.

Arabia Saudí, Qatar y Tayikistán buscan nuevos viajeros

Arabia Saudí invita a descubrir el desierto de AlUla, donde se celebra el festival cultural Winter at Tantora, y a conocer los nuevos complejos turísticos de Amaala, junto al mar Rojo.

Qatar propone acercarse a su pasado marinero mediante experiencias relacionadas con la búsqueda de perlas en el golfo Pérsico. También presenta actividades vinculadas a la artesanía tradicional, la caligrafía árabe y la Fórmula 1.

Tayikistán quiere atraer a los viajeros con sus antiguos caminos de la Ruta de la Seda, sus paisajes de montaña y sus propuestas de deportes de invierno.

Eslovenia y Borneo presentan nuevas rutas de naturaleza

Eslovenia ha presentado la Carsus Trail, una ruta de senderismo de 103 kilómetros que une su territorio con Italia. El recorrido tiene forma de corazón sobre el mapa y atraviesa bosques, viñedos y pueblos afectados por un gran incendio en 2022.

En Borneo, la región malasia de Sarawak propone conocer sus selvas tropicales, convivir con comunidades indígenas y descubrir su patrimonio natural.

Colombia, Angola y Filadelfia amplían sus propuestas

Colombia ha acudido a Londres con propuestas para recorrer sus seis grandes regiones turísticas y descubrir el país a través de su naturaleza y su cultura. También ha organizado degustaciones de café y cacao.

Angola ha participado por primera vez en la feria con el objetivo de darse a conocer entre los viajeros internacionales.

Filadelfia ha explicado cómo aprovecha los grandes conciertos y acontecimientos deportivos para organizar actividades que permitan conocer la ciudad más allá del evento. Cada vez más viajeros eligen sus vacaciones pensando en un concierto, un festival o una experiencia cultural.

También las compañías de cruceros incorporan propuestas singulares. Century Cruises ha anunciado nuevos itinerarios fluviales europeos con experiencias gastronómicas, celebraciones culturales a bordo y recitales privados de ópera en Viena.

El audio completo se puede escuchar en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite los sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Patricia Segura.