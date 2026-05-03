Valle de los Leopardos en Zambia: dónde ver leopardos en África

Mariano López explica que “es el territorio que posee la densidad de leopardos más alta del continente africano”. En este parque, situado al este de Zambia y cerca de la frontera con Malaui, la población se estima entre 1.000 y 1.200 ejemplares. Esta concentración implica “1 leopardo cada 8 kilómetros cuadrados en muchas áreas”, lo que incrementa las posibilidades de avistamiento. A diferencia de otros parques africanos, donde verlos resulta complicado, aquí el entorno favorece su presencia. El ecosistema del río Luangwa es clave. Se trata de “uno de los más salvajes de África”, con un recorrido de unos 800 kilómetros. En su tramo sur, el río forma meandros, lagunas con hipopótamos y cocodrilos y bosques de ribera que sirven de refugio y camuflaje.

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Safari a pie en territorio de leopardos

El parque es también “cuna del safari a pie”. Esta práctica fue impulsada por Norman Carr en los años 50. Los recorridos se realizan con guía y ranger armado, siguiendo estrictas normas de seguridad.Entre ellas, el colaborador destaca que “la primera regla es no correr”. También recomienda mantener la calma, no separarse del grupo y retroceder lentamente. Según explica, el leopardo evita el conflicto con los humanos cuando los percibe en grupo.

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Cómo llegar al Parque Nacional South Luangwa

Para acceder al parque, es necesario volar a Lusaka, capital de Zambia y desde allí tomar un vuelo hasta Mfuwe, principal puerta de entrada. Los viajeros españoles no necesitan visado turístico, aunque se recomienda uno especial para cruzar a Zimbabue. Este documento permite completar el viaje con la visita a las cataratas Victoria, uno de los principales atractivos de la región.

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Cataratas Victoria y la ciudad de Livingstone

Desde Mfuwe se puede volar a Livingstone, ciudad situada a menos de 10 kilómetros de las cataratas. Estas forman “la cortina de agua ininterrumpida más larga del mundo”. El colaborador recomienda visitar ambos lados, Zambia y Zimbabue, ya que “con eso se completa la experiencia”. El recorrido incluye miradores, el Parque Nacional Mosi Oa Tunya y el cruce del puente sobre el Zambeze.

Puedes escuchar el audio completo en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Mariano López.