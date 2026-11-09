Sri Lanka a pie: rutas de trekking, playas y parques nacionales

Una de las primeras rutas que realizó Víctor Herranz fue la subida a Adam's Peak, una montaña de gran significado espiritual a cuya cima se asciende por unos 8.000 escalones hasta llegar a un templo. Es una ruta de peregrinación que requiere esfuerzo, especialmente para las rodillas, aunque durante el recorrido hay puestos de comida y bebida.

Adam´s Peak - Sri Lanka | Víctor Herranz

La subida a Adam´s Peak

Desde allí, el viaje puede continuar en tren hacia Ella, donde se encuentra Little Adam's Peak. Las caminatas atraviesan las Tierras Altas, entre plantaciones de té y paisajes donde la naturaleza se mezcla con los cultivos. Para Herranz, el senderismo ofrece una forma distinta de viajar: “Te permite tener una experiencia de inmersión en la naturaleza diferente, más respetuosa, sostenible, de aprecio al entorno y a su vulnerabilidad.”

Sri Lanka | Víctor Herranz

Sigiriya y Pidurangala: amaneceres y atardeceres

En el centro-norte de Sri Lanka, una de las rutas recomendadas parte del entorno de Sigiriya, conocido por su yacimiento arqueológico, hasta el pico de Pidurangala. Se trata de una caminata moderada, accesible para personas con una condición física media, desde cuya cima se pueden contemplar amaneceres y atardeceres.

Víctor Herranz reconoce su preferencia: “Yo prefiero no madrugar y llegar para ver el atardecer que no es tan común y no hay casi nadie.”

Atardeceres en Ceilán | Víctor Herranz

Horton Plains y las playas de Koggala

En el Parque Nacional de Horton Plains destaca World's End Trail, un recorrido circular de unos ocho kilómetros entre montañas y plantaciones. Otra alternativa es Thotupola Kanda, el tercer pico más alto de Sri Lanka, con un sendero de cierta pendiente.

En la costa suroeste, las rutas por las playas de Koggala ofrecen caminatas sencillas de cuatro o cinco kilómetros junto al mar, con la posibilidad de observar fauna marina, pescadores zancudos y lugares próximos al faro de Galle.

Elefantes en Sri Lanka | Víctor Herranz

Elefantes, leopardos y fauna salvaje en Sri Lanka

Los recorridos por el interior permiten observar monos, ciervos, búfalos de agua, jabalíes, osos perezosos y numerosas aves. En los humedales del sur también aparecen cocodrilos.

Los parques nacionales de Yala y Minneriya destacan por la observación de fauna, mientras que Minneriya y Udawalawe son conocidos por sus elefantes. En Minneriya tiene lugar además la llamada Reunión de los Elefantes durante la estación seca.

Para explorar estos paisajes, Víctor Herranz propone utilizar bicicletas, alquilar un tuk-tuk o caminar por las zonas seguras, manteniendo siempre la precaución necesaria ante la presencia de animales salvajes.