Qué ver en Milán: del Duomo y La Última Cena al barrio de Navigli Arte

La plaza del Duomo es el kilómetro cero de la ciudad. Allí se levanta la catedral de Milán, un gran templo gótico con una rica decoración. Además de conocer su interior, Domínguez Uceta recomienda subir a las terrazas para contemplar Milán desde las alturas y observar de cerca las esculturas que coronan sus pináculos. Muy cerca aparece otra de las imágenes emblemáticas de la ciudad: la Galería Vittorio Emanuele II, una elegante calle cubierta por una estructura de metal y cristal.

Milán | Pexels - Kristina Voloshyna - 521352929-16517895

De La Scala a La Última Cena de Leonardo da Vinci

A un par de manzanas de la catedral se encuentra el Teatro alla Scala, al que Domínguez Uceta se refiere como: “un templo de la música” El recorrido artístico continúa en la Pinacoteca di Brera, donde destaca el Cristo morto nel sepolcro de Mantegna y en Il Cenacolo Vinciano, que conserva La Última Cena de Leonardo da Vinci. Para esta última visita es necesario reservar con antelación. Las entradas se ponen a la venta por trimestres y, una vez dentro, la estancia frente al fresco está limitada a 15 minutos.

Navigli - Milán | Pexels - Susanne Fandler - 527583694-37241087

Navigli y el Quadrilatero d’Oro

Otra forma de conocer Milán es pasear por Navigli, un barrio surgido alrededor de un sistema de canales navegables proyectados en la Edad Media, con participación de Leonardo da Vinci. Sus calles concentran bares y galerías de arte y, el último domingo de cada mes, acogen el Mercatone dell’Antiquariato dei Navigli, con más de 400 puestos.

La moda tiene su territorio en el Quadrilatero d’Oro, donde se concentran tiendas de grandes firmas. En primavera, el Fuorisalone lleva el diseño a distintos espacios de la ciudad coincidiendo con el Salone dei mobili.

Centro de Milán | Pexels - Mihaela Claudia Puscas - 836545137-32990978

Los sabores de Milán

Milán es también una importante plataforma ferial y de turismo de negocios. Pero la visita tiene igualmente un componente gastronómico, con especialidades como la cotoletta alla milanese, el risotto alla milanese, preparado con azafrán y tuétano, o el ossobuco. Una combinación de arte, moda, diseño y gastronomía que Domínguez Uceta resume así: “Una ciudad con mucho gusto y sabor…”