Monasterio de Yuso y Suso en San Millán de la Cogolla: cuna del castellano en La Rioja

El enclave riojano de San Millán de la Cogolla destaca no sólo por su relevancia lingüística, sino también por su valor patrimonial y paisajístico: “una especie de paraíso de armonía medieval, un valle secreto, con sus prados, sus bosques, sus viñedos y sus edificios religiosos formando parte del paisaje fértil y agrícola”. Un espacio que explica la llegada de eremitas en busca de retiro espiritual desde el siglo VI.

Claustro Monasterio de Yuso | La Rioja

El monasterio de Suso: origen eremítico y arquitectura primitiva

El monasterio de Suso es el más antiguo del conjunto. Vinculado a la figura de San Millán, surge a partir de las cuevas donde vivió este eremita. Se trata de un sencillo edificio adosado a la pared rocosa, que fue ampliado con elementos mozárabes y románicos. El lugar conserva sepulcros históricos y destaca por su integración en el paisaje. Es “una arquitectura sencilla, elemental, sumergida en el bosque, en la montaña”, lo que configura una visita breve, pero significativa dentro del conjunto.

San Millán de la Cogolla | Unsplash

El monasterio de Yuso: patrimonio, biblioteca y origen escrito del español

Frente a Suso, el monasterio de Yuso representa una construcción posterior, de gran escala. Conocido como “El Escorial de la Rioja”, es un edificio renacentista y barroco que alberga espacios como el claustro, la iglesia y la sacristía. En su biblioteca se conservan las Glosas Emilianenses, donde “un copista anotó la versión en lengua romance dando lugar a las primeras palabras escritas en castellano”. También se registraron anotaciones en euskera, lo que refuerza su importancia lingüística. Además, el monasterio mantiene una hospedería activa, siguiendo la tradición vinculada al Camino de Santiago.

Obras de restauración y nueva exposición AutorIA

Actualmente, Yuso está en proceso de transformación. “Se realizan unas obras de restauración y mejora de algunas partes del monasterio para ampliar la parte abierta al público y aumentar su atractivo”, con financiación europea superior a 2,6 millones de euros. Entre las actuaciones, se incluyen nuevas áreas visitables, mejoras de accesibilidad y la rehabilitación de espacios históricos. También se prepara la exposición AutorIA, cuyo objetivo es “conectar el origen de la lengua española con los actuales desafíos tecnológicos y de autoría”. El proyecto contempla contenidos interactivos y un recorrido desde los orígenes del idioma hasta su evolución futura, con la intención de consolidar el conjunto como foco cultural y lingüístico.

Yuso y Suso son “dos maravillas cargadas de arte, de historia y de emoción, que todavía no están masificadas, y que se disfrutan sin aglomeraciones”.

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.