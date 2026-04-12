Menorca, un destino único en el Mediterráneo

"Menorca es un encantador parque temático del equilibrio entre la presencia humana y el cuidado del territorio", sostiene Enrique Domínguez Uceta, con aguas puras, playas y una identidad propia marcada por la tranquilidad. "Menorca es una maravilla que conserva su propia manera de vivir, sin agobios ni prisas".

El encanto de las calles de Ciutadella | Unsplash

Maó y Ciutadella, dos ciudades con identidad propia

El patrimonio urbano de la isla se articula en torno a sus dos principales ciudades: Maó y Ciutadella. Según Domínguez Uceta, son "dos ciudades preciosas y completamente diferentes". Maó presenta una estructura urbana singular alrededor de su gran puerto natural. Su arquitectura, influida por los británicos en el siglo XVIII, muestra un carácter neoclásico visible en edificios como el Ayuntamiento o las iglesias principales. También conserva elementos defensivos como el Bastió de Sant Roc o restos de antiguas fortificaciones. Por su parte, Ciutadella mantiene un marcado carácter medieval, con callejuelas en torno a su catedral gótica. Enrique subraya su riqueza histórica: "Las iglesias se mezclan con los palacios y los conventos recordando una historia intensa", en una ciudad que ha resistido ataques a lo largo del tiempo y conserva su encanto junto al puerto.

Menorca | Unsplash

Pueblos y paisaje interior de Menorca

Más allá de sus ciudades principales, la isla cuenta con localidades como Es Mercadal, Alaior o enclaves costeros que combinan tradición y actividad económica. En palabras de Uceta, "Mercadal es una ciudad con buena arquitectura popular", mientras que Alaior destaca por su casco antiguo de casas blancas y calles estrechas. El paisaje rural también es protagonista, con viviendas tradicionales adaptadas al entorno, como "casas de campo de Menorca, de una calidad enorme, sobrias, amplias, elegantes, adaptadas al clima y el lugar".

Faro de Favàritx, Menorca | Pixabay

La Menorca Talayótica, Patrimonio de la Humanidad

Desde 2023, la Menorca Talayótica forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este conjunto reúne restos prehistóricos. Uceta explica que la Menorca Talayótica "agrupa los restos dejados por la cultura menorquina de la Edad del Bronce, que sembró la isla de monumentos de piedra hace ya 4.000 años". Entre los elementos más característicos destacan talaiots, taulas y navetas, como la Naveta de Es Tudons. Además, se estima que existen más de 1.500 yacimientos arqueológicos en la isla.

Las calas de Menorca son preciosas | Unsplash

Naturaleza, rutas y vistas panorámicas

Menorca también ofrece rutas como el Camí de Cavalls, un recorrido de más de 180 kilómetros que rodea la isla. Según Domínguez Uceta, es "un camino antiguo de caballos que da la vuelta completa a la isla pasando por todos los lugares bellísimos de la costa". Otro punto destacado es el Monte Toro, desde donde se obtiene una vista completa del territorio insular. En conjunto, concluye Uceta, "la isla, que ya es Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, es un verdadero fenómeno natural y cultural".

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.