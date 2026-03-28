Mallorca, un destino atractivo durante todo el año

El paisaje de la isla de Mallorca cambia con las estaciones. Tras la floración de los almendros, describe Enrique Domínguez Uceta que “ahora está todo verde y florido y las praderas brillan con un verde esmeralda limpísimo”, reflejando la riqueza natural que caracteriza a este destino.

Paisaje de la isla de Mallorca | Pixabay

El mar y la naturaleza más allá del verano

El litoral mallorquín ofrece atractivos durante todo el año. Según Domínguez Uceta, “el mar no sólo está ahí para meterse en él, para bañarse, el mar se disfruta en todas las estaciones”. En invierno, los paseos por playas y calas permiten disfrutar de un entorno más tranquilo, con “paisajes de Mallorca ideales para pasear que proporcionan una paz extraordinaria”. Además, la isla atrae a aficionados al ciclismo y al senderismo, especialmente en meses de clima suave. La Sierra de Tramontana concentra rutas que muestran una cara más abrupta del territorio, con caminos junto a acantilados y vistas al mar.

Tren de Sóller | Pìxabay

Patrimonio, historia y pueblos con encanto

El recorrido por el oeste de la isla permite descubrir enclaves históricos como Valldemosa, vinculada a figuras como Frédéric Chopin y George Sand, autora de "Un invierno en Mallorca". También destacan lugares como Deià o Sóller. La isla conserva además vestigios de distintas culturas, desde los talayots hasta enclaves romanos como Pol·lèntia, así como museos y centros culturales repartidos por todo el territorio.

Castillo de Bellver | Unsplash

Palma, capital cultural del Mediterráneo

Palma de Mallorca mantiene su actividad durante todo el año, con una amplia oferta cultural y gastronómica. Domínguez Uceta destaca que “Palma de Mallorca es una ciudad de cultura, de arte y de patrimonio”. Entre sus principales monumentos se encuentran la Catedral de Palma, el Castillo de Bellver y la Lonja de Palma. Además, el casco histórico destaca por sus patios palaciegos: “el casco histórico está lleno de palacios con unos patios que quitan el sentido de lo bonitos que son”. La ciudad también alberga instituciones culturales como la Fundación Pilar i Joan Miró o el museo Es Baluard.

Un destino completo en cualquier estación

La combinación de naturaleza, patrimonio y cultura convierte a Mallorca en un destino versátil. En palabras de Enrique Domínguez Uceta, “Mallorca es ideal todo el año, incluso en los días más fríos del invierno” y ofrece una experiencia especialmente agradable en primavera y otoño, fuera de la temporada alta.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.