Fiestas de primavera en España: los mejores planes tras Semana Santa

El pistoletazo de salida lo da la ciudad de Murcia con sus fiestas de primavera, uno de los momentos más destacados. Unas fiestas "absolutamente apoteósicas", a juicio de Domínguez Uceta, con combinación de tradición, gastronomía y espectáculos. Entre los actos principales se encuentra el Bando de la Huerta, desfiles de carrozas y celebraciones como el Entierro de la Sardina. Sobre su carácter, destaca Uceta: “es muy auténtica, muy murciana, bien arraigada y poco turistizada”. La programación incluye eventos como la apertura de barracas huertanas, la ofrenda floral y celebraciones gastronómicas con platos típicos como el zarangollo o los paparajotes.

Fiestas de Murcia | Unsplash

Sevilla y Alcoy: tradición, espectáculo y participación

El mes de abril continúa con la Feria de Abril de Sevilla, que se celebra del 21 al 26 de abril en Sevilla. Es, según Enrique, la fiesta con mayor participación: “muchos días y muchas noches de visitar las casetas privadas […] y las públicas que están abiertas a todo el mundo”. La feria destaca por la música, la gastronomía y la vestimenta tradicional, así como por el Paseo de Caballos y Enganches. También sobresalen los Moros y Cristianos de Alcoy, del 25 al 27 de abril, definidos como “un gran espectáculo de convivencia que escenifica una rivalidad religiosa que tienen superada”.

La tradición es regalar rosas y libros por Sant Jordi | Redacción Onda Cero

Sant Jordi y otras celebraciones singulares

El 23 de abril se celebra Día de Sant Jordi, especialmente en Barcelona. “Posiblemente la fiesta más querida y emblemática de Barcelona”, apunta Domínguez Uceta. La tradición une libros y rosas en una jornada que transforma la ciudad en un espacio cultural al aire libre. Otra cita destacada es la Fiesta de la Lamprea en Arbo, una propuesta gastronómica centrada en este producto tradicional.

En conjunto, abril se presenta como un mes lleno de celebraciones por toda España. Un mes para viajar y descubrir a ritmo de las fiestas de la primavera.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.