Estados Unidos en Navidad: luces, desfiles y celebraciones únicas de costa a costa

Aunque cada Estado vive estas fechas a su manera, hay un rasgo común: la decoración excesiva. "Los estadounidenses decoran las casas como si no hubiera un mañana”, valora Enrique, al tiempo que recuerda que la iluminación exterior, las coronas de muérdago y los renos forman parte de una estética muy marcada en estas decoraciones domésticas. Las fiestas arrancan tras el Día de Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre, y se concentran hasta el 25 de diciembre, cuando llega Santa Claus.

Chicago: luces, tradición mexicana y un ambiente muy invernal

En Chicago, la Navidad se vive intensamente. La ciudad prepara con antelación sus decoraciones: árboles en cada rincón, los 200 árboles iluminados de la Magnificent Mile y un Navy Pier lleno de atracciones. Enrique recomienda adentrarse en el barrio de Pilsen, con fuerte presencia mexicana y decoración propia, y visitar el National Museum of Mexican Art. También destaca el gran árbol de Millenium Park, su pista de hielo y el mercadillo alemán de Daley Plaza, con especialidades como Glühwein, pretzels o strudel.

Nueva Orleans: clima suave y fiesta continua

El sur ofrece un contraste cálido. Luisiana disfruta de temperaturas agradables y un ambiente festivo en la calle. Las palmeras de Canal Street, el Barrio Francés y los tranvías se llenan de luces. El enorme City Park acoge espectaculares esculturas luminosas y la ciudad celebra la popular Santa Run, además de un animado Fin de Año en Bourbon Street o Jackson Square.

Navidades cálidas en Estados Unidos | Unsplash

Costa Oeste: desfiles náuticos, parques temáticos y montañas con nieve

En California, Los Ángeles y San Francisco mantienen celebraciones similares. Destaca Newport Beach y su Desfile de Barcos Navideños, entre el 17 y el 21 de diciembre, con un centenar de embarcaciones decoradas. Los parques temáticos también se transforman para la ocasión: Universal Studios, Knott’s Berry Farm o Six Flags Magic Mountain crean ambientes especiales. El Estado de California combina además playas, pueblos nevados e iluminaciones como las de Turtle Bay Exploration Park, Nevada City o Fresno.

Hawái: la Navidad más exótica

Hawái ofrece una Navidad cálida y playera, con su propio “Menehune Santa”, banquetes luau y la llegada del Christmas Tree Ship, que transporta árboles desde el Pacífico norte. Allí, los estadounidenses felicitan las fiestas diciendo Mele Kaliki Maka.

