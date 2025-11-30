Viaje a la Patagonia chilena: guanacos, glaciares y rutas ecuestres en Torres del Paine

El viaje comienza en la región de Magallanes. Partiendo desde Puerto Natales y avanzando hacia el extremo austral del continente. Allí, Pablo Mérida describe carreteras rectas, un clima imprevisible —frío, calor, lluvia y viento en un mismo día— y la presencia de ñirres retorcidos que ofrecen una imagen “casi de película postapocalíptica”. Con algún cóndor como única compañía, nuestro aventurero afirma sentirse cerca “de los confines del mundo”. La primera parada es la Estancia Cerro Guido, una de las mayores de la zona, con establos, huerta, alojamientos y hasta escuela. Pablo destaca su hotel boutique y su restaurante, donde probó el cordero al palo asado lentamente.

Guanacho, pariente de la llama | Pexels

Guanacos, gauchos y un primer contacto con la pampa

Durante un paseo a caballo por la estancia, se observan numerosos guanacos, “los ancestros silvestres de las llamas”. Acompañados por el gaucho Víctor Muñoz, se conoce mejor la labor de estos hombres acostumbrados a la soledad y al cuidado del ganado. La experiencia inspira a repetir la cabalgata en otro escenario donde perder el aliento al contemplar su descomunal belleza.

Torres del Paine | Pixabay

Torres del Paine: la Octava Maravilla del Mundo

El viaje prosigue por las laderas del Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y considerado la Octava Maravilla del Mundo. Más de doscientas mil hectáreas con lagos cambiantes, glaciares y el macizo Paine, cuyas tres torres solo se muestran en días despejados, ya que las nubes suelen quedar suspendidas sobre las cumbres. En los años 90, un descendiente de inmigrantes croatas instaló allí una pequeña hostería que evolucionó hacia Las Torres Patagonia, un complejo integrado en el paisaje y que cuenta con restaurante, bar —donde Pablo conoce la receta del Calafate Sauer— y su propio centro de excursiones. Los guías organizan visitas a miradores, navegación al Glaciar Grey, senderismo y rutas a caballo. La cabalgata en las faldas del macizo se convierte en una de las experiencias más memorables del viaje.

Glaciar Grey | Pixabay

Torres del Paine forma parte de la Ruta de los Parques de la Patagonia, con 17 Parques Nacionales, 24 ecosistemas y 100 especies. El pasaporte oficial permite sellar cada visita. Pablo Mérida comenta orgulloso que ya cuenta con dos sellos: Torres del Paine y Bernardo O’Higgins. Tendrá que regresar para completar los quince restantes.

Escucha el audio completo de este reportaje de Pablo Mérida por la Patagonia chilena, tal y como lo ha narrado en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.