Descubrir Murcia más allá de la Costa Cálida

Un buen punto de partida para esta ruta es la capital murciana, una ciudad barroca y llena de vida. Destaca de ella Enrique Domínguez Uceta que Murcia “es una ciudad alegre y hermosa, llena de vegetación, a orillas del río Segura”, fundada por los árabes en el siglo IX. Subraya la importancia de sus plazas —Las Flores y Santa Catalina— y, sobre todo, la catedral, cuyo conjunto culmina en “una estupenda fachada barroca, realmente rococó… un gran retablo urbano que demuestra una íntima relación entre Murcia y el arte barroco”. En este contexto, Enrique explica también la sintonía del territorio con este estilo artístico: “esta tierra seca… tenía que identificarse con el estilo barroco, en el que la piedra… tiene una exuberancia vegetal”. Y señala la figura clave de Francisco Salzillo, cuyo museo guarda “el mejor Belén de España… con quinientas piezas”.

Teatro romano de Cartagena | Pexels

Cartagena, una ciudad que renace desde el subsuelo

El colaborador destaca la transformación reciente de Cartagena, cuya identidad actual se apoya en la recuperación de su pasado romano: el Teatro Romano, el Decumano o las excavaciones del Foro. Añade que, además de arquitectura moderna, la ciudad mantiene su esencia portuaria: “Es uno de los mejores puertos naturales del Mediterráneo… sin duda el puerto más importante de España en el Mediterráneo”.

Imagen nocturna del Faro de Cabo de Palos | Pexels

Costa Cálida e interior: dos caras de una misma región

Los 250 kilómetros de litoral murciano incluyen lugares como San Pedro del Pinatar, La Manga, Cabo de Palos o Mazarrón, así como tramos de costa pertenecientes a municipios de interior como Lorca. También Águilas ofrece enclaves reconocidos como Marina de Cope o Cuatro Calas. Pero Enrique invita a adentrarse en el interior, de “fuertes contrastes”, con picos de 2.000 metros, valles profundos y vegas fértiles. Enumera destinos como Yecla, Jumilla, Lorca o Totana y recuerda la huella del escultor Juan de Uzeta.

Mazarrón | Pexels

Caravaca de la Cruz, una ciudad santa en el interior de Murcia

Caravaca es “una ciudad preciosa” con un valioso casco medieval y una reliquia excepcional: un fragmento de la Vera Cruz. Enrique recuerda que la ciudad está considerada una de las cinco ciudades santas del cristianismo y que celebra Año Jubilar cada siete años desde 1998.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta sobre la riqueza paisajística, monumental y cultural de la Región de Murcia en Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas y está presentado por Carles Lamelo.