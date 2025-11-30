Descubrir Murcia más allá de la Costa Cálida

Un buen punto de partida para esta ruta es la capital murciana, una ciudad barroca y llena de vida. Destaca de ella Enrique Domínguez Uceta que Murcia “es una ciudad alegre y hermosa, llena de vegetación, a orillas del río Segura”, fundada por los árabes en el siglo IX. Subraya la importancia de sus plazas —Las Flores y Santa Catalina— y, sobre todo, la catedral, cuyo conjunto culmina en “una estupenda fachada barroca, realmente rococó… un gran retablo urbano que demuestra una íntima relación entre Murcia y el arte barroco”. En este contexto, Enrique explica también la sintonía del territorio con este estilo artístico: “esta tierra seca… tenía que identificarse con el estilo barroco, en el que la piedra… tiene una exuberancia vegetal”. Y señala la figura clave de Francisco Salzillo, cuyo museo guarda “el mejor Belén de España… con quinientas piezas”.
Cartagena, una ciudad que renace desde el subsuelo
El colaborador destaca la transformación reciente de Cartagena, cuya identidad actual se apoya en la recuperación de su pasado romano: el Teatro Romano, el Decumano o las excavaciones del Foro. Añade que, además de arquitectura moderna, la ciudad mantiene su esencia portuaria: “Es uno de los mejores puertos naturales del Mediterráneo… sin duda el puerto más importante de España en el Mediterráneo”.
Costa Cálida e interior: dos caras de una misma región
Los 250 kilómetros de litoral murciano incluyen lugares como San Pedro del Pinatar, La Manga, Cabo de Palos o Mazarrón, así como tramos de costa pertenecientes a municipios de interior como Lorca. También Águilas ofrece enclaves reconocidos como Marina de Cope o Cuatro Calas. Pero Enrique invita a adentrarse en el interior, de “fuertes contrastes”, con picos de 2.000 metros, valles profundos y vegas fértiles. Enumera destinos como Yecla, Jumilla, Lorca o Totana y recuerda la huella del escultor Juan de Uzeta.
Caravaca de la Cruz, una ciudad santa en el interior de Murcia
Caravaca es “una ciudad preciosa” con un valioso casco medieval y una reliquia excepcional: un fragmento de la Vera Cruz. Enrique recuerda que la ciudad está considerada una de las cinco ciudades santas del cristianismo y que celebra Año Jubilar cada siete años desde 1998.
Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta sobre la riqueza paisajística, monumental y cultural de la Región de Murcia en Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas y está presentado por Carles Lamelo.