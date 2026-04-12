Descubrir Palma: una ciudad de arte, historia y estilo de vida mediterráneo

Palma tiene una enorme cantidad de arte y de patrimonio, con un centro histórico encantador. Además, la capital balear ofrece una experiencia completa durante todo el año, especialmente en primavera, cuando las temperaturas suaves invitan a recorrer sus calles y disfrutar de su estilo de vida.

Catedral de Palma | Pexels

La catedral y el Castillo de Bellver, iconos de Palma

Entre los principales atractivos destaca su catedral, que Enrique Domínguez Uceta define como "más que una bella catedral gótica, es un póster de la ciudad si vienes por mar". Situada frente al Mediterráneo, esta construcción iniciada en el siglo XIII es uno de los símbolos más reconocibles de Palma. Otro punto imprescindible es el Castillo de Bellver, una fortaleza del siglo XIV con una singular planta circular. Desde allí se obtienen vistas privilegiadas de la bahía y la sierra de Tramontana, convirtiéndolo en una visita clave para comprender la ciudad.

Sa Llotja, Palma de Mallorca | Pexels

El centro histórico y la Lonja de Palma

Pasear por el casco antiguo permite descubrir el carácter de la ciudad, con calles estrechas y palacios urbanos. Enrique destaca la Lonja de Palma como uno de los edificios más singulares: "una maravillosa construcción del gótico civil palmesano", cuyo interior describe como "un canto a la alegría arquitectónica". Los patios de los palacios, visibles desde la calle, reflejan la historia de la burguesía y la nobleza mallorquina, con espacios elegantes y sobrios que forman parte del encanto de Palma.

Palma | Unsplash

Museos y arte contemporáneo en Palma

Palma se ha consolidado como un importante destino cultural, con una amplia red de museos. Domínguez Uceta destaca especialmente la Fundación Pilar i Joan Miró, ya que "lo tiene todo", combinando las obras del artista con edificios diseñados por Rafael Moneo y José Luis Sert. También sobresalen espacios como Es Baluard, museo de arte moderno y contemporáneo inaugurado en 2004, cuya colección incluye artistas de primer nivel. Su ubicación, cuenta Enrique, permite disfrutar de "impresionantes vistas de la bahía y del puerto".

Productos mallorquines que son una delicia | Pexels

Galerías, patrimonio y estilo de vida

El crecimiento cultural de Palma se refleja también en sus galerías de arte y eventos. Según Domínguez Uceta, el centro histórico se ha convertido en un espacio dinámico donde conviven exposiciones, tiendas y arquitectura. La ciudad combina patrimonio histórico, con iglesias góticas y restos de distintas épocas, con una oferta contemporánea que refuerza su atractivo. En conjunto, Palma es "una ciudad de cultura y de arte, pero sobre todo del arte de vivir".

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.