La vitamina D es un nutriente que está presente en los alimentos y contribuye a una buena salud pues mantiene el sistema óseo en condiciones fisiológicas. Cuando se consume en cantidad escasa los huesos se presentan débiles, delgados y frágiles. Es útil para el movimiento de los músculos, los nervios también la necesitan e incluso el sistema inmunitario que la utiliza para combatir los virus y bacterias que la acechan.

Hay muchos alimentos útiles que tienen vitamina D como es el caso del queso, la yema de huevo, el hígado, los pescados grasos como el atún o el salmón. Ciertos cereales ayudan también a mantener los niveles adecuados.

Pero son muchos los perfiles que pueden sufrir deficiencia de vitamina D, ya sea por no consumir o no absorber suficiente cantidad de esta vitamina de los alimentos, porque su exposición a la luz solar es limitada o porque sus riñones no pueden convertirla a su forma activa en el organismo.

En los niños, esta deficiencia causa raquitismo, una enfermedad en al que los huesos se debilitan y deforman. Si bien es poco frecuente, aún ocurre en algunos casos, en especial en bebés y niños afroamericanos. En adultos, la deficiencia de vitamina D causa osteomalacia, que provoca a su vez dolor óseo y debilidad muscular.

Es posible que ciertos grupos de población no obtengan suficiente vitamina D. Los lactantes, por ejemplo, pues la leche materna no es rica en este nutriente y deben recibir un suplemento diario de 400 Ul. También los adultos mayores, ya que a pesar de exponerse a la luz solar con la misma eficacia que en su juventud su piel no produce ya la vitamina y sus riñones no tienen la misma capacidad de convertirla en su forma activa.

La piel de las personas de piel oscura tiene menor capacidad de producir vitamina D por el sol. Así como aquellos que padecen ciertos trastornos, como la enfermedad de Crohn o celiaquía, que carecen de un control adecuado de las grasas (la vitamina D necesita grasas para su absorción).

Por último, cabe destacar a los obesos porque la grasa de su cuerpo se adhiere a cierta cantidad de vitamina D e impide que ésta llegue a la sangre.

