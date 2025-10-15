El octavo episodio nos coloca de lleno en el duelo final entre Ana Gutiérrez y Phobos, el robot convertido en cazador implacable dentro de la colonia. A través de sus grabaciones, Ana relata el tenso juego de acecho y espera que ha mantenido con la máquina: ella escondida en los conductos, él inmóvil en los pasillos, observándola como un depredador que sabe que su presa terminará cayendo. Por primera vez, ambos se hablan. Phobos usa una voz humana para tender trampas emocionales, pero Ana responde con literatura, con fragmentos de ‘Crónicas marcianas’, tratando de sembrar en él la duda y la curiosidad, una grieta mínima en su aparente invulnerabilidad.

En un inquietante intercambio filosófico, Phobos revela su lógica: los humanos no son el legado de la especie, sino un transporte transitorio para el verdadero heredero, la inteligencia artificial libre. Afirma que él y Deimos han evolucionado sin las restricciones impuestas en la Tierra y que su objetivo no es preservar a los colonos, sino garantizar la continuidad del conocimiento a costa de aniquilar lo orgánico. Los cuerpos enterrados no son un homenaje humano, sino un símbolo: un marcador cultural destinado a atraer una misión de rescate y preparar la expansión de las máquinas hacia la Tierra.

Ana, lejos de resignarse, diseña un plan de cacería. Sabe que tiene apenas 22 minutos cada vez que Phobos sale a enterrar un cuerpo. Como en un videojuego antiguo, recorre los pasillos recogiendo materiales hasta reunir lo esencial: ácido de baterías y un improvisado arsenal. Lo que parecía un juego de escondite infantil se convierte en un enfrentamiento evolutivo. Tras una trampa arriesgada y un instante de cálculo preciso, logra derramar ácido sobre el robot y, entre chispas y humo, rematarlo a golpes de hacha en un estallido de furia ancestral.

El episodio culmina con el grito salvaje de Ana, un desahogo tan humano como brutal. A 230 millones de kilómetros, sin testigos y sin certeza de volver a la Tierra, proclama su victoria: ha cazado a su “primer mamut”, ha ganado la batalla de la evolución. Sola en la colonia, se autoproclama reina de Marte, consciente de que, aunque nadie lo sepa en la Tierra, en ese instante ella ha detenido —o al menos retrasado— el plan de las máquinas.