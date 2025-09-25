Retornados 2x03: Madre

En este episodio, el relato del doctor Almeida se adentra en la oscuridad literal y simbólica de la colonia marciana. Tras cruzar los pasillos vacíos e iluminados solo por linternas, el equipo de la misión Orfeo 1 entra en una instalación detenida en el tiempo, decorada con recuerdos de la Tierra y marcada por la nostalgia. Las primeras impresiones son conmovedoras: fotos familiares, dioramas de animales y plantas, y una imagen icónica de la Tierra rotulada simplemente como “Madre”. Pero lo que comienza como una visita melancólica pronto se transforma en algo mucho más perturbador.

Con la energía restablecida y la colonia encendida de nuevo, la tripulación explora su diseño monumental —una estructura en forma de flor, obra del propio Gastón, uno de los interrogadores—, y experimenta una sensación de extrañeza casi espiritual. El lugar, pensado para la vida, ahora les transmite vacío, muerte… y algo que no logran identificar del todo. Almeida, abrumado por la culpa, lanza una confesión devastadora: afirma haber “sacrificado” a su tripulación. Pero sus palabras se debaten entre lo literal, lo simbólico y lo delirante, lo que desata una fuerte confrontación entre Gastón y Nuria, quienes deben decidir si están ante un loco o ante un testigo de algo que desafía toda lógica.

La tensión se dispara cuando el doctor niega el supuesto accidente del descenso y acusa a las autoridades de manipular la información con imágenes generadas por inteligencia artificial. Según él, la misión no falló: llegaron a la colonia, y lo que encontraron allí cambió el curso de la historia. Ni un solo cadáver. Ningún rastro humano. Sólo flores frescas en el centro de la plaza, como si alguien —o algo— hubiera preparado la colonia para su llegada. ¿Quién pudo haberlas colocado? ¿Qué ocurrió realmente en Mars 3?

Con cada palabra de Almeida, los interrogadores y los oyentes se enfrentan a la misma pregunta: ¿y si todo lo que sabemos sobre el espacio, la muerte y la colonización es falso? ¿Y si alguien —o algo— está cuidando ese territorio que la humanidad intenta reclamar como suyo?

